10歲霹靂舞世界冠軍下戰帖 1句話嗆爆羅志祥

NANA（左起）見偶像羅志祥緊張到石化，右為粼粼。開心果娛樂提供



羅志祥（小豬）剛結束上周末一連2天在台北小巨蛋舉辦的「30巡迴演唱會」，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「babyMINT」粼粼合唱〈Turn It Up〉、〈剪刀石頭布〉，NANA見到偶像一度緊張到石化，被問到是否會跳小豬的舞蹈，他直率說不會，還大膽反問：「請幫我問小豬哥會不會頭轉？」公然下戰帖。

10歲NANA已有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，這次為小豬演唱會暖場，特別邀因拍廣告結緣的粼粼一起演出，粼粼大讚NAＮA舞蹈相當有殺傷力，勉勵他「一定要相信自己，不斷的努力」。

NANA（前）在小巨蛋秀招牌大風車。開心果娛樂提供

二度站上小巨蛋舞台的NANA完全不會緊張，反而見偶像才是他心中的最大魔王，但被問合作的藝人中最喜歡誰時，他卻秒回：「當然是有送我卡包的明禎姐姐。」令全場哭笑不得。

2025年進入尾聲，NANA希望繼續精進舞蹈實力，在成人組也拿冠軍，給自己2年的時間準備。粼粼除女團的工作外，斜槓DJ 演出有成，也希望去歐洲看看，特別是倫敦，英倫皇家文化景點跟二手古董市集是她最想去冒險的地方。

