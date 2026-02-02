10歲「抗癌小王子」病逝 陸網紅蹭熱度喊爽！死者爸悲憤：氣到發抖

大陸10歲「抗癌小王子」豪豪病逝，一名網紅的冷血言論掀起公憤。（圖／翻攝自微博）

大陸10歲「抗癌小王子」豪豪於1月27日病逝，消息曝光後引發全網哀悼，無數網友不捨這名與病魔奮戰多年的孩子離開。然而，事件卻因一名網紅的冷血言論再度掀起公憤，甚至讓豪豪父親悲憤直言「氣到發抖」。

《極目新聞》報導，豪豪2015年出生於貴州，4歲時確診急性髓系白血病，從此展開漫長而艱辛的治療歷程。5年來，他歷經17次化療、15次放療及2次骨髓移植，承受遠超同齡孩子的痛苦，卻始終展現堅強意志。過去他曾在影片中向網友請求，希望大家替他喊一句「王子請恢復健康，永不復發」，純真又勇敢的模樣感動無數人。

家屬1月27日透過社群平台證實豪豪不幸離世，將把孩子從北京帶回貴州老家處理後事。不料隔日，一名男網紅卻發表極具爭議的言論，他不僅拍片表示「跟我有什麼關係」、「憑什麼送花」，還在相關影片下留言「太爽了」、「祝賀你」、「真開心」等惡意評論，瞬間引爆眾怒，大批網友要求平台封禁其帳號。

據了解，該名網紅在短影音平台擁有逾88萬粉絲，帳號仍正常運作，僅相關爭議影片與留言已下架。此事也深深刺痛豪豪家屬，豪豪父親於1月30日發聲，表示看到相關言論後當場落淚、全身發抖，痛心直言若對方未受到懲處，「愧對兒子」。

爭議延燒後，當事網紅曾發布道歉影片，稱只是為了流量效果，並非本意，但隨後又改口辯稱自己指的是「另一位同名病童」，前後說法反覆，引發更多質疑。目前平台表示已接獲反映，將進一步了解處理。

