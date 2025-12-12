10社區組成跨世代防暴團隊

巿府舉辦性別暴力防治社區成果發表會，邀集基隆超過十個新加入與資深防暴社區共同參與，組成跨世代防暴團隊。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為打造更安全、友善且零暴力的生活環境，基隆市政府十一日在基隆市中正區司令大院子舉辦「有愛基隆、無暴社區-傳愛接力 讓愛延續」性別暴力防治社區成果發表會，邀集基隆超過十個新加入與資深防暴社區共同參與，組成跨世代防暴團隊，象徵經驗的傳承與防暴願景的延續，攜手邁向共好、共融、共生的安全城市。

活動集合碇祥、過港、暖光、永平、智慧、永康、武崙、中船、新豐、通明等社區，以及基隆市街頭藝人職業工會與永信居家照護機構，共同透過講座、短劇、舞蹈與實務分享等多元形式，推廣性別平等觀念與暴力防治意識，讓反暴力的理念深入社區生活日常。

廣告 廣告

其中最具意義的是「新舊交棒、經驗傳承」的交流精神。資深防暴社區分享多年深耕的行動經驗與實務成果，新加入的社區則帶來創新的想法與活力，雙方在交流中互相學習、彼此扶持，將防暴行動從個別行動，升級為本市更緊密、更有力量的城市安全網，實踐共好、共融、共生的在地精神。

社會處處長楊玉欣強調，性別暴力防治不是單一部門的責任，而是一項需要全民參與的長期行動。未來將持續推動「一行政區一防暴社區」政策目標，讓每個行政區都有在地守護者，形成橫向連結、縱向串聯的防暴網絡，使每一位市民都能在安全與友善的環境中生活。市府誠摯邀請更多社區組織、民間團體及市民朋友一同加入性別暴力防治行列，成為防暴工作的好夥伴。