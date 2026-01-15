10種原因會讓小腿抽筋：小心是腎病、肝病前兆！腳抽筋快吃這些

夜間突如其來的小腿抽筋不僅會打斷睡眠，更可能是身體發出的重要警訊。研究指出，約33%成年人每年至少經歷一次夜間腿部痙攣，而中老年人發生率更高。腎臟科醫師洪永祥提醒，經常性抽筋不單影響睡眠品質，更可能是多種嚴重慢性疾病的前兆，嚴重者甚至需要洗腎治療。

為什麼會小腿抽筋？

洪永祥解釋，小腿抽筋並非單一因素所致。電解質不平衡，尤其是鉀、鈣、鎂三種礦物質缺乏，會導致神經興奮性提高，誘發痙攣。脫水、久坐或久站造成的循環不良、運動過度、睡姿不良、神經病變或血管疾病等也是常見原因。

廣告 廣告

電解質不平衡：尤其跟三個電解質鉀、鈣、鎂最相關，鉀、鈣與鎂等礦物質參與神經與肌肉間的訊號傳導，缺乏這些電解質會導致神經興奮性提高，誘發痙攣。經常抽筋一定要先排除掉這三個電解質是否異常。 脫水：水分攝取不足，尤其是劇烈運動、大量出汗或發燒時，體內水分與電解質流失更快，肌肉會因缺水與代謝產物累積而產生抽筋。 久坐或久站造成循環不良：長時間維持同一姿勢（如上班久坐或工作需久站）會影響血液回流，使小腿肌肉代謝廢物堆積，引起痙攣。 運動過度或拉伸不足：劇烈運動後未適當伸展，或肌肉疲勞導致乳酸堆積，也會提高抽筋機率。 睡姿不良：睡覺時足部被棉被壓住，使腳尖朝下，會導致小腿肌肉長時間處於縮短狀態，容易誘發抽筋。 神經病變或血管疾病：如糖尿病周邊神經病變、坐骨神經壓迫、下肢靜脈曲張等會影響神經傳導與血液循環，增加抽筋風險。 藥物副作用：例如利尿劑、降血脂藥他汀類、類固醇、避孕藥、降血壓藥等可能導致電解質流失。 懷孕：尤其是在懷孕後期第三孕期，子宮壓迫下肢靜脈與神經，加上電解質需求增加，常見夜間小腿抽筋。 高齡與肌肉流失：年長者肌肉質量下降、代謝效率降低，肌肉張力變化大，神經控制能力也減弱。 慢性腎臟病或肝病：這些疾病影響體內電解質代謝與排出，常見合併低鈣、低鎂，導致肌肉抽筋。

看更多：鈣吃再多也沒用？這習慣會讓鈣「白補」小心抽筋、心悸找上門

吃什麼可以預防小腿抽筋？

針對一般腎功能正常民眾，洪永祥建議攝取富含鉀、鎂、鈣的食物以預防抽筋。富含鉀的食物包括香蕉、酪梨、深綠色蔬菜、番薯和馬鈴薯；富含鎂的食物有南瓜子、腰果、杏仁、燕麥、黑巧克力、豆腐及豆漿；富含鈣的食物則包括芝麻、小魚乾、羽衣甘藍、莧菜、豆漿或乳製品。

酸櫻桃汁與果醋也能透過口腔感受器抑制神經反射弧，減少肌肉痙攣。適度攝取鹽分與運動電解質飲品對大量流汗者尤為重要。洗腎患者則可考慮補充左旋肉酸，主要來源為紅肉。

看更多：家裡有鈣片的快看！醫師曝1個小技巧 讓你今晚秒睡到天亮

預防小腿抽筋

除了飲食調整，日常生活習慣同樣重要。洪永祥建議睡前進行小腿與足底肌群拉伸，研究顯示，持續三周可有效減少抽筋發作。保持足量水分攝取、避免久坐超過6小時、調整睡姿避免腳尖被壓迫也很重要。

若懷疑藥物副作用或抽筋頻繁，應諮詢醫師調整用藥或檢查電解質濃度。在醫師建議下補充維生素B群、鈣鎂錠等保健品，以及睡前泡腳、按摩與熱敷小腿促進局部血液循環，都能有效減少痙攣發生。

看更多：指甲出現2變化？骨科權威：12大缺鈣警訊藏全身 1圖看補鈣5招

洪永祥強調，小腿抽筋雖然常見，但不可輕忽其對健康的警示作用。若抽筋頻率增加、伴隨其他神經症狀或無法改善，應及時就醫排除潛在健康問題。

看更多：夏天也會腳抽筋？中醫揭4大好發族群 3招緩解不藥而癒

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／洪永祥醫師

更多健康2.0報導

死亡率大降24%！放完支架不敢動更危險？醫揭心梗後「強心運動」黃金3個月

第一次發病就是心肌梗塞！只抽血、照Ｘ光不夠 防猝死必做3大救命檢查

免全麻免ICU！台大優化瓣膜術後照護 隔天可出院 病友：在家比較好



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章