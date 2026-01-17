10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
別再認為「年紀輕」不會有失智風險，失智陰影已經籠罩在年輕族群上，及早預防才是上策。營養師高敏敏提醒，失智症種類包括阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，平時掌握10種健腦食物，才能有效遠離失智風險。
5種最常見的失智症
高敏敏指出，失智症的種類很多元，最常見的失智症可分為5種：
1.阿茲海默症
阿茲海默症好發於65歲以上，初期會出現記憶力明顯變差，如忘記事情、重複講過的話，是最常見的失智症類型。
2.路易氏體失智症
路易氏體失智症好發於70歲以上，除了記憶問題，還可能出現身體僵硬、手抖、走路不穩等巴金森類症狀，認知功能變化也較明顯。
3.額顳葉型失智症
額顳葉型失智症好發於50歲以上，初期會出現個性改變、行為怪異等症狀，情緒管理與社交反應也會變得異常。
4.血管性失智症
血管性失智症可能是中風或腦部血管問題引起的，會突然出現認知功能退化，如動作變慢、反應遲鈍、注意力下降等。
5.其他因素失智症
其他因素引起的失智包括營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常、中樞神經感染等原因，有些是可逆性的，經過處理後能夠改善。
看更多：「帶孫」竟是防失智妙招！研究揭露最新長輩專用防失智策略
年輕人更要小心「年輕型失智症」
高敏敏表示，年輕人要小心「年輕型失智症」，是指在65歲以前就被診斷出失智症，且腦部退化速度比老年型快，症狀變化更明顯，而年輕型失智症的病因複雜，可能有多種因素共同作用，唯有及早診斷、積極治療，才有助於改善症狀。
掌握10種健腦食物 遠離失智風險
高敏敏提到，「麥得飲食」的核心概念是，多吃天然原型食物、少碰加工品，有助穩定血壓、保護心臟和大腦，延緩認知退化，降低阿茲海默症風險，其中包含10種健腦食物：
深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜，每天來一份。
各色蔬菜如彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。
堅果類每天吃一湯匙，如核桃、杏仁等都很適合。
莓果類首選藍莓，一周至少吃2次。
豆製品如豆腐、豆漿等非油炸豆類一周吃3次以上。
全穀類每天至少3份，如燕麥、糙米、全麥麵包。
雞肉等白肉比紅肉好，一周吃2次以上。
深海魚一周吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。
選用優質油脂來源，如橄欖油等，可用於炒菜、涼拌，最好天天使用。
紅酒每日可喝30至40毫升，最多150毫升，不喝酒的人可以不用勉強。
看更多：麥得飲食是健腦飲食 專家籲把握這3重點 遠離失智風險
避開5種傷腦食物 降低失智風險
高敏敏強調，除了多吃健腦食物外，還要避開傷腦食物，如奶油、人造奶油等；起司一周頂多吃一次就好；紅肉和加工肉品如火腿、培根、牛排，盡量限制一周2份內；油炸速食如炸雞、薯條、漢堡等，一周不要超過一次；糕點甜食如冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食，建議一周不要超過4次。
她也提醒，想要遠離腦霧、健忘、失智風險，不是等老了才開始保養，而是現在就要開始。從今天起試著調整飲食，遠離傷腦習慣，每天一點點累積，就是大腦最棒的保護傘，護腦靠吃、預防靠現在，一起吃出清晰腦袋、活力思緒，遠離早發失智症。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／高敏敏營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
