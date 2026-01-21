10縣市低溫特報 吳德榮：北台灣濕冷高山有望下雪

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天發布北北基等10縣市低溫特報，清晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏8.9度。氣象專家吳德榮表示，今天至23日強冷空氣籠罩，今、明北台灣整天濕冷，2000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署今天發布低溫特報，今天至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。今天新竹以北地區，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣注意持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣防10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉8.9度、新北市石門區9.2度。

氣象署並發布大雨特報，東北風影響，今天清晨至上午基隆北海岸及大台北山區留意局部大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至23日強冷空氣籠罩，今、明北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部雨；23日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部3天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。

吳德榮指出，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站低溫降至12度以下）的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。今、明兩天2000公尺以上高山皆有機會降雪。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，24至27日各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強，早晚偏冷，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，27日下午起至30日另一波東北季風等級的「弱」冷空氣南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。（編輯：李亨山）1150121