10縣市比台北早推動！徐國勇轟免費營養午餐騙票 蔣萬安回應了

台北市6日召開市政會議，市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，全台多縣市也陸續跟進。對此，民進黨秘書長徐國勇昨（14）日開嗆，在蔣宣布營養午餐之前，全台已經有10個縣市推行，「不會覺得慚愧嗎？」；他更質疑，是否想藉此舉騙選票。

針對台北市近期推出營養午餐、無菸城市政策，徐國勇昨日表示，「這是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛」，台北市財政最好，且他當過台北市議員，也是台北市民選出的立委，在蔣萬安宣布營養午餐之前，已經有10個縣市在做了，「難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？他的財政全國最好，現在突然營養午餐免費，我舉雙手贊成，我在當議員的時候就講過了」。

徐國勇提到，時任市長馬英九並未施行，後來國民黨市長也沒有做，而蔣萬安現在突然間做了，好像變成他的功勞，整個營養午餐是他帶動的，另外10個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到，為什麼台北市做不到？他直指，蔣萬安突然召集營養午餐，講起來好像是他做的，想用這個當作政績，欺騙全國民眾，「難道要用營養午餐來騙選票嗎？」

對此，蔣萬安今日回應，學生營養午餐免費最重要的就是，希望讓孩子在成長階段可以營養均衡、吃得安心；另一方面，也不需要讓任何孩子，因為家庭經濟狀況而感受到差異，同時減輕家庭負擔，他也樂見台南、高雄、屏東、嘉義，都願意為了孩子健康，推動營養午餐免費。

