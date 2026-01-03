10縣市防8級強風！ 9地區「低溫特報」凍破10度

今天因強烈大陸冷氣團影響，全台各地天氣寒冷，提醒民眾注意保暖。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署今早（3日）發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，10縣市應留意有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；氣象署亦針對9縣市發布「低溫特報」，提醒民眾今晚至明早（4日）局部地區可能出現10度以下低溫。

氣象署在今天上午10時27分發布「陸上強風特報」，因東北風明顯偏強，今日上午至明日下午，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

●強風（黃色燈號）

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署也於今天上午10時44分發布「低溫特報」，今日至明晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。今晚到明早新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

●低溫（黃色燈號，寒冷）

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；今晨西半部及宜蘭低溫普遍約10至11度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，其中離島最低溫是連江縣東引的6.5度，本島是雲林縣古坑鄉荷苞的7.2度，應特別注意保暖措施，高山應留意路面結冰溼滑的狀況。

氣象署預測，白天北部及宜、花高溫約15至17度，中南部及台東約20至22度；天氣方面，受北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖多雲時晴約17度，金門晴時多雲11至14度，馬祖晴時多雲約10度。

