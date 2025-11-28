「10萬不夠」2026年起生一胎給10萬 補助生育挨轟只是選舉政策 專家搖頭民眾仍無感

台灣少子化問題持續惡化，2025年9月新生兒僅8603人，年減超過27%。行政院為應對危機，將於2026年1月1日實施《擴大生育補助方案》，每胎補助10萬元，雙胞胎可領雙倍，並可與地方津貼併領。然而，民眾與專家普遍質疑此政策實質效益，認為補助金額難以減輕高昂育兒成本，建議政府應建立更完善的托育與社會支持體系，而非僅靠現金補助。

許多家長表示，10萬元補助金額遠不足以支應實際育兒開銷。二寶爸Hyde指出：「我覺得10萬不太夠用，因為其實你生小孩，你自然產或是說你剖腹產，其實那個價錢10萬就已經自然產就去掉一半了，如果你是剖腹的話，10萬根本就不夠用，再來就是生完之後，還有坐月子等等的費用，其實根本就是沒辦法去cover他，所以我覺得就是無感，就是可有可無這樣子。」

自媒體工作者薑媽咪Ginger分享實際育兒支出：「那奶粉尿布我自己算過，我們家還不是喝那種天花板等級的成分，七百八百一罐，那一個月喝了六罐，所以這樣就是四千塊一個月就沒了，然後尿布也不是用到最好，就是中間以上的就是兩千，所以一個月六七千，對，那這些之外還有消耗型的，像濕紙巾，然後你的奶粉要奶瓶，奶瓶一開始買六支，那就一筆就沒了，所以這些林林總總新生兒下來的話，我們自己算過可能十萬跑不掉。」

連鎖母嬰用品店業者黃瑞桐表示：「其實以最大宗的支出來講，大概就是奶粉啦，那我記得30年前，我剛創業的時候，那時候一罐奶粉是380塊，那現在奶粉呢，大概平均價大概在1000，那賣得比較好的，幾乎六七成以上也是這900多，1000以上的奶粉，最貴的現在甚至已經接近2000塊。」

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋引用數據指出：「我前陣子去調一份數據，就是衛福部那邊公布的，就是我們現在的這個家庭，如果你有一個小朋友，你大概一個月要花費多少，然後我去看到數據是大概五萬二、五萬三左右。」Hyde補充說：「如果一個月月薪十萬的話，就是差不多算是勉勉強強打平啦。」

yes123求職網發言人楊宗斌表示：「即使政府有願意給一些這種獎勵這個生育的這個津貼的話，即使已經到10萬的話，可能有些這個年輕人還是不願意生，這樣的比例我們調查，其實高達88%，大家並不會因為有這樣的一個誘因，想要去這個生小孩啦。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉批評：「每次只要發錢，其實不管什麼黨，都是就是可能選舉快到了，或是政治有危機的時候，他就開始發錢，這個其實我們長年觀察，不管哪一黨執政都是這個樣子，所以我們都開玩笑說，這不是生育政策，這個是選舉政策。」覃玉蓉引述研究指出：「前幾年就是中研院經濟所的，就是楊子敬研究員，他其實就有做了一個有點像實驗性的研究，他的問題就是說，在台灣到底你要發多少錢，發到多少錢，然後家長才會真的生小孩，然後他做出來的數字是一千萬，就是說你要給他一千萬台幣，你要憑空給他一千萬台幣，他才會從完全不生小孩變成想生小孩。」

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶分享國外經驗：「用砸錢來催生的國家，而且有效的國家是兩個例子，就是匈牙利跟俄羅斯，那他們砸的錢是台灣人很難想像的金額，那匈牙利的做法是，大概你第二胎以後，生第二胎和第三胎以上，每一胎就會有四百萬的補助，那這四百萬是折合台幣，那但是匈牙利的做法是，跟著房貸的補貼，也就是說你在有房貸的狀況下，你生第二胎以上，你就可以減免掉四百萬的房貸，那第三胎以上以此類推，那搞不好如果你買一個一千六百萬的房子，你生到第五胎的時候房貸就全沒了。」王兆慶補充：「再來第二個例子是俄羅斯，俄羅斯的發放的額度大概是第二胎以上，一胎兩百萬台幣。」

看來想刺激提高生育率，放眼全球，砸錢恐怕都不是真正有效的方法，那這些願意生的爸媽更需要的是什麼呢?需要的是一個真正能接住他們，放心托育養育的大環境。

