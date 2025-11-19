10萬人擠爆愛河灣！ 「城市嶼浪」80青創品牌打造港都最潮嘉年華

高雄流行音樂中心珊瑚礁群在 11 月 15、16 日化身港都最潮創意舞台，「2025城市嶼浪市集嘉年華競賽」匯聚全台 80 組青創攤車，從美食、甜點到手作品牌齊聚亮相，在音樂與市集交織的海港夜色中吸引超過 10 萬人湧入愛河灣，讓青創能量在港邊全面爆發。

↑圖說： 「2025城市嶼浪市集嘉年華競賽」於11月15、16日在高流珊瑚礁群舉辦，兩天活動吸引逾10萬人次參與。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市政府青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」不僅是市集，更是三年來「高雄青年攤車品牌輔導計畫」的成果展，透過音樂、創意競賽與限定市集的融合，讓民眾更看見青年創業的創意與實力。青年局未來將持續深化輔導、行銷與市場媒合，協助青創品牌在高雄扎根、走向全台。

↑圖說：民眾隨著樂團的歌聲與節奏忘情搖擺，現場氣氛。（圖片來源：高雄市青年局提供）

兩日活動中，80 組攤位展現強烈創意辨識度，青年局也依類別舉辦「嶼浪市集競賽」。鹹食類「嶼浪風味獎」由「ヒヨイツ壱肆伍 獨享大阪燒」奪下，作品「港町．金磚白玉燒」結合六龜原生茶、美濃白玉蘿蔔與烏魚子，打造「一口吃盡高雄」的在地味；甜品類「嶼浪甜心獎」由「晃晃咖啡」以可食用咖啡杯做成的「晃晃蛋塔杯」摘冠；手作類「嶼浪匠心獎」則由「花ㄔ了女孩」獲獎，以高雄市花木棉花入飾設計，呈現細膩工藝風采。

↑圖說：活動特邀品牌夜市王攤商齊聚交流，與高雄青創品牌分享經營心法。（圖片來源：高雄市青年局提供）

不限組別的「嶼浪創意風潮獎」則由「偷拔蔥手作蔥肉餅」、「一樂豆花」與「森晴甜坊」脫穎而出，以獨特商品力和行銷策略獲得肯定。

舞台區同樣人氣爆棚，「芒果醬」、「溫蒂漫步」、「LCY 呂植宇」、饒舌新秀 JIUCE BOY 及青年局高速青春計畫旗下的原創樂團輪番演出，將愛河灣打造為港邊版夏日音樂祭，讓市集從白天熱鬧到深夜。

↑圖說：「ヒヨイツ壱肆伍 獨享大阪燒」榮獲「嶼浪風味獎」(上)，「晃晃咖啡」 榮獲「嶼浪甜心獎」(中)，「花ㄔ了女孩」榮獲「嶼浪匠心獎」(下)（圖片來源：高雄市青年局提供）

民眾也能透過市集消費延伸至合作應援店家，享受折扣優惠；不少家庭更憑券前往「愛河灣水樂園」體驗水上遊樂，讓市集熱度一路從攤位延伸到整座港區。

青年局表示，「城市嶼浪」是青年創業品牌曝光與市場測試的關鍵舞台，感謝企業與品牌共同支持，讓活動更加豐富。未來將持續推動補助、培力課程與創業諮詢服務，打造更成熟、更具競爭力的青創生態系，陪伴青年創業者在高雄迎風前行。

