10萬人擠爆愛河灣！80青創品牌潮翻港都 「城市嶼浪」嗨成海港版音樂祭

▲「2025城市嶼浪市集嘉年華競賽」於11月15、16日在高流珊瑚礁群舉辦，兩天活動吸引逾10萬人次參與。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由高雄市政府青年局主辦的「2025城市嶼浪市集嘉年華競賽」於11月15日至16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，集結全台 80 組青創攤車，搭配消費加值回饋及人氣表演團體，兩日吸引逾10萬人湧入愛河灣。港邊夜色與市集音浪交織成港都獨有的節奏，展現青年創意市集能量，也讓微型創業成果在高雄得到更廣的曝光與實際市場驗證。

▲青創品牌「ヒヨイツ壱肆伍 獨享大阪燒」榮獲「嶼浪風味獎」，作品以在地食材結合創意料理手法，呈現高雄獨有的海港風味；榮獲「嶼浪甜心獎」的青創品牌「晃晃咖啡」，以細膩口感與造型設計擄獲評審與民眾喜愛；青創品牌「花ㄔ了女孩」榮獲「嶼浪匠心獎」，作品以精緻手作展現品牌精神與創作溫度。

青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」不只是週末市集活動，更是承載市府連續三年開辦「高雄青年攤車品牌輔導計畫」的年度成果，透過音樂、創意競賽與限定商品三方融合，營造出嘉年華式的青創市集氛圍，讓更多民眾看見青創品牌的創意與實力。未來青年局也將深化創業輔導、行銷推廣與市場媒合，協助品牌在高雄扎根並邁向更大的舞台。

本次活動匯聚 80 組青創品牌，從美食、甜點到手作，每個攤位皆展現獨特風格，市集一路熱鬧到夜晚。青年局同步舉辦「嶼浪市集競賽」，為求競賽公平更依照攤車屬性，分為三大主題組別：「嶼浪風味獎（鹹食）」、「嶼浪甜心獎（甜品飲品）」與「嶼浪匠心獎（手作）」。

「嶼浪風味獎」由「ヒヨイツ壱肆伍 獨享大阪燒」以作品「港町．金磚白玉燒」奪下，結合六龜原生茶、美濃白玉蘿蔔與鹽埕老店烏魚子，呈現「一口吃盡高雄」的在地滋味；「嶼浪甜心獎」由「晃晃咖啡」獲獎，以美濃特產「147 米粉」延伸創意，並以可食用咖啡杯打造「晃晃蛋塔杯」吸引評審目光；「嶼浪匠心獎」則由「花ㄔ了女孩」拿下，以市花「木棉花」為靈感融入飾品設計，展現細膩工藝。

另外，設有不限組別的「嶼浪創意風潮獎」由「偷拔蔥手作蔥肉餅」、「一樂豆花」、「森晴甜坊 Forêt ensoleillée」脫穎而出，皆以創新商品與精準行銷策略獲得肯定。

▲ 夜幕下的「城市嶼浪」市集燈火通明，民眾漫步愛河灣畔，感受港都悠閒節奏與創意交織的迷人夜色。

活動兩日也邀請八組人氣樂團輪番開唱，包括「芒果醬」、「溫蒂漫步」、「LCY 呂植宇」及新生代饒舌歌手「JIUCE BOY」。由青年局「高速青春」計畫培育的「鯊魚娃娃機」、「BUTTER RIOT」、「羊米人」與「聽聽就好」亦以原創能量席捲港邊夜色，現場宛如海港版夏日音樂祭。

民眾回饋熱烈，不僅可品嚐多款創意美食，還能將市集消費延伸至周邊的合作應援店家，如「一九二八燒肉總鋪」、「十二月粥品・茶飲・私房菜」、「大立百貨」等，兌換折價券享優惠。許多家庭取得「愛河灣水樂園」體驗券後，更相揪體驗水上遊樂設施，將市集熱度從街區延伸到海港場域。

▲民眾隨著樂團的歌聲與節奏忘情搖擺，現場氣氛。

青年局表示，「城市嶼浪」是青創品牌曝光與市場測試的重要舞台，感謝「永慶不動產高雄區經管會」、「永義房屋高雄區經管會」、「有巢氏房屋高雄區經管會」、「台慶不動產高雄區經管會」、「TOYOTA高都汽車」、「十二月粥品・茶飲・私房菜」、「愛河灣水樂園」、「一九二八餐飲集團」、「燁輝企業」及「大立 TALEES」等單位的支持。青年局未來將持續強化青創補助、培力課程與創業諮詢服務，協助青年提升品牌力、行銷力與市場拓展能力，共同打造更具競爭力的青創生態系。（圖╱高市府青年局提供）