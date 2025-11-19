10萬人湧愛河灣享美食音樂 「城市嶼浪」再掀港都青創嘉年華

由高市青年局主辦的「二○二五城市嶼浪市集嘉年華競賽」近日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，集結全台八十組青創攤車，搭配消費加值回饋及人氣表演團體，兩日吸引逾十萬人湧入愛河灣；港邊夜色與市集音浪交織成港都獨有的節奏，展現青年創意市集能量，也讓微型創業成果在高雄得到更廣的曝光與實際市場驗證。(見圖)

青年局今(十九)日說明，該活動匯聚八十組青創品牌，從美食、甜點到手作，每個攤位皆展現獨特風格，市集一路熱鬧到夜晚；青年局同步舉辦「嶼浪市集競賽」，為求競賽公平更依照攤車屬性，分為三大主題組別：「嶼浪風味獎（鹹食）」、「嶼浪甜心獎（甜品飲品）」與「嶼浪匠心獎（手作）」。

青年局林楷軒局長表示，「城市嶼浪」不只是週末市集活動，更是承載高市府連續三年開辦「高雄青年攤車品牌輔導計畫」的年度成果，透過音樂、創意競賽與限定商品三方融合，營造出嘉年華式的青創市集氛圍，讓更多民眾看見青創品牌的創意與實力；未來青年局也將深化創業輔導、行銷推廣與市場媒合，協助品牌在高雄扎根並邁向更大的舞台。

活動兩天也邀請八組人氣樂團輪番開唱，包括「芒果醬」、「溫蒂漫步」、「LCY呂植宇」及新生代饒舌歌手「JIUCE BOY」；由青年局「高速青春」計畫培育的「鯊魚娃娃機」、「BUTTER RIOT」、「羊米人」與「聽聽就好」亦以原創能量席捲港邊夜色，現場宛如海港版夏日音樂祭。

青年局強調，「城市嶼浪」是青創品牌曝光與市場測試的重要舞台，感謝「永慶不動產高雄區經管會」、「永義房屋高雄區經管會」、「有巢氏房屋高雄區經管會」、「台慶不動產高雄區經管會」、「TOYOTA高都汽車」、「十二月粥品‧茶飲‧私房菜」、「愛河灣水樂園」、「一九二八餐飲集團」、「燁輝企業」及「大立TALEES」等單位的支持。

青年局未來將持續強化青創補助、培力課程與創業諮詢服務，協助青年提升品牌力、行銷力與市場拓展能力，共同打造更具競爭力的青創生態系。