10萬人研究發現：每天這樣喝咖啡罹癌風險降31％！咖啡推薦喝法
不少研究表明，常喝咖啡可降低死亡風險；但咖啡卻又會令膽固醇提升，加糖加奶的習慣也有違健康飲食標準。不過，中國南方醫科大學的一項大型研究報告證實咖啡加糖一樣能降低死亡率。
咖啡與死亡率關係？研究逾30年追蹤20萬名參與者
對於咖啡與死亡率的關係，學術界其實早有研究，2015年哈佛大學公共衛生學院的研究人員就曾對超過20萬名參與者進行了30年追蹤，結果顯示，每天喝5杯或更少咖啡的人，死亡風險較低，尤其是死於心血管疾病、神經系統疾病、第二型糖尿病和自殺的風險。
咖啡加糖或無糖效果會否不一樣？
不過人們喝咖啡時，會習慣加糖，於是有人質疑：即使咖啡本身對健康有益，但加糖喝會變差嗎？先前的研究關注的是參與者每天喝多少咖啡，但沒有關注他們是否加糖。而近期中國南方醫科大學在《Annals of Internal Medicine》發表的論文，就回答了這個問題。
研究人員從英國生物樣本庫（UK Biobank）收集171,616名沒有心血管疾病或癌症的參與者，記錄他們喝咖啡的模式。參與者中有24.2％不喝咖啡，剩餘約13萬飲用咖啡的人中，55.4％習慣喝無糖咖啡，14.2％喜歡加糖，6.1％則會用代糖，分量約為每天1茶匙。經過7年追蹤，當中3,177人死亡，其中1,725名死於癌症，628名死於心血管疾病。
研究揭示喝咖啡和死亡率有關係！怎樣喝才最有效？
無糖黑咖啡
研究發現每天喝2.5～3.5杯（1杯約250毫升）無糖咖啡，與不喝咖啡的人相比，死亡風險降低29％，而癌症及心血管疾病死亡風險則分別降低31％及34％。
加糖咖啡
研究發現每天喝1.5杯～3.5杯加糖咖啡，死亡風險降低28％～31％，癌症及心血管疾病死亡風險分別降低29％～38％及23％～25％。可見不管有糖還是無糖，功效並沒有巨大差異。但值得注意的是，每天喝多於4.5杯加糖咖啡時，死亡風險會比不喝咖啡的人增加5％。
代糖咖啡
數據顯示，代糖咖啡的飲用量與死亡風險之間沒有顯著關聯。也就是說，代糖咖啡能否降低死亡風險並不能下定論。
每天只能加糖1茶匙
研究也比較了即溶咖啡、研磨咖啡和低咖啡因咖啡，發現同樣無論無糖或加糖，咖啡的攝取量與死亡風險也有著同樣關聯。也就是說，不管喝什麼咖啡，無糖或加糖，只要每天1.5杯～3.5杯，都可以降低死亡風險。但重要的是咖啡中添加的糖每天的總量只能是1茶匙左右。
