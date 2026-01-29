10萬個鄭麗君也救不了？他爆綠內幕：選不贏

▲行政院副院長鄭麗君近來頻頻被拱選台北市長。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 年底縣市長選戰倒數計時，民進黨在六都布局卻卡關至今，其中台北市、桃園市仍遲遲未亮牌，首都戰線更被視為綠營最大難題。近期外界頻頻點名人選，在台美關稅表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲十分高，但國民黨台北市議員李柏毅直言，問題根本不在候選人是誰，而在於民進黨是否只是想找人「代言賴清德」，那麼就算來1萬個、10萬個鄭麗君，也一樣沒用。

李柏毅28日在政論節目《57爆新聞》中指出，最讓民進黨尷尬的正是身為首都的台北市，竟然到現在連一個願意出線、被正式認可的候選人都沒有。除了早早表態的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，黨內其他人選幾乎集體噤聲，而吳怡農更是被刻意冷處理、視而不見，連討論都沒什麼聲量，這種狀況本身就暴露出賴清德的高度焦慮。

廣告 廣告

李柏毅直言，一個執政黨若連首都的參選人都端不出來，對整個政黨而言都是難堪至極的事。他更諷刺指出，近期行政院長卓榮泰將「台北101」刻意稱作「台灣101」，或許不只是意識形態操作，說不定也是因為民進黨內部根本不想再讓賴清德聽到「台北市」這三個字，免得壓力更大。

李柏毅強調，鄭麗君本身的條件無庸置疑，確實是合適人選之一，但如果最終民進黨只是為了傳達賴清德的理念，而把任何人推出來當代言工具，「那麼1萬個、10萬個鄭麗君都沒有用」，因為在賴清德「對決在野、選舉凌駕民生」的路線下，不論派誰上場，民進黨在台北市都註定打不贏。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆「綠營風向」變了：賴清德很害怕

翁曉玲高調頒「這獎」給黃國昌！莊瑞雄秒拒合影：我會被譙死

蔡英文要捲土重來了？一篇文見玄機 媒體人嘆：賴清德三輸