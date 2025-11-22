10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院近期密集在東部九鵬基地進行飛彈射擊及測試，且多個項目的最大彈道高度訂在10萬呎高空(高度約為30.48公里)，引起各界矚目，曾任雄三飛彈總工程師的桃園市經發局長張誠今天提出專業分析指出，30公里高空是彈道飛彈重返大氣層時終端攔截的重要區段，中科院等於在對外宣告：中科院已經具備在高空層對這些目標施加壓力的能力，形成一部分的高空區域拒止能力。

軍方內部傳出，中科院近期密集進行實彈射擊測試，應與「強弓專案」有關，極可能是「天弓四型」飛彈在量產任務之前的再一次測試，做為兆元軍購特別預算即將公佈的準備。

據了解，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。

「強弓飛彈與專用雷達」已在今年9月的航太國防展中公開亮相，至於「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

對於中科院近期的飛彈射擊測試，多個項目的最大彈道高度訂在10萬呎高空，張誠提出「解密10萬呎背後的硬科技」專業分析指出，最近中科院飛彈試射發布的航行通告(NOTAM)，將最大彈道高度從常見的「無限高」(UNL)，改為精確標定「10萬呎」(約 30.48 公里)。他說，無限高其實是一種高明的障眼法，因為在研發與驗證初期，系統穩定性尚未達到峰值，模糊的邊界能幫忙隱藏實力，也為我們保留了容錯與除錯的空間。

張誠指出，10萬呎高空，代表中科院準備好向世界展示肌肉。工程上，是極限級的挑戰，在這個高度，大氣密度僅剩海平面的約 1%。 傳統飛彈靠彈翼撥動空氣來轉彎的「空氣動力學」幾乎失效。要在這裡精準攔截，飛彈必須具備高空稀薄大氣控制技術，依靠側向推力(DACS)或推力向量噴嘴(TVC)來改變姿態。這意味著中科院在飛控演算法與推進系統上，已經有能力面對極端熱障與近真空環境的考驗。

他進一步分析表示，在戰術上更是致命的「防禦鐵幕」。30公里高空，是彈道飛彈重返大氣層時終端攔截的重要區段，同時也是高空偵察氣球與未來極音速載具的活動熱區。中科院等於在對外宣告：中科院已經具備在高空層對這些目標施加壓力的能力，形成一部分的高空區域拒止能力。

