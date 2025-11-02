10萬得獎出爐 城市咖啡x台中糕餅 首度結合台中購物節抽出現金大獎

本場結合臺中購物節「週週抽10萬」首抽及其他獎項抽獎活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中購物節週週抽首次開出！由農業部農村發展及水土保持署台中分署舉辦的「2025 KINGSHIP 城市沖煮賽」決賽今（2）日登場，不僅有精彩刺激的沖煮賽，更結合「台中領鮮X台中糕餅X豐味苗栗X天茶地酒」等主題舉辦市集，推廣台灣咖啡、台中糕餅及相關地方特色產業。同場也是台中購物節「週週抽十萬」首抽，包含2位市民專屬抽及10位會員一起抽，總計12位幸運兒成為首批十萬元得主。

其中來自龍井區的魯先生，是一名大學老師，接獲Call out電話時一度難以置信，還再三確認消息真偽，深怕誤信詐騙集團。魯教授得知消息後相當開心，表示將考慮把中獎獎金投入學校教學設備更新，讓更多學生受惠。

農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、經發局長張峯源抽出購物節獎項。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局長張峯源表示，今年購物節強調擴大「店家參與」，積極招募各項產業加入合作/優惠店家行列，目前共有超過2萬家優惠店家提供超過3萬項優惠，產業面項我們也極力擴大觸角，今天同時結合咖啡、糕餅伴手禮、農特產及地方特色產業，現場包含豬寶妹、老東家、益興食品、丸文、希望綠豆湯、尋品咖啡等都是我們購物節的合作優惠店家，今天民眾可以「一次購足」享受折扣、還能累積抽大獎，購物節大獎還有很多，呼籲民眾把握機會、盡速消費。

城市咖啡x台中糕餅活動 首度結合台中購物節抽出現金大獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局說明，2025年「KINGSHIP城市沖煮賽決賽特典」，來到第四年，規模再擴大，由市府農業局、經濟發展局、苗栗縣政府及農村發展及水土保持署臺中分署跨域合作，除咖啡沖煮賽外，以「台灣咖啡」、「台中糕餅」、「台中領鮮」、「豐味苗栗」與「天茶地酒」等主題，打造兼具競技、文化與美食的節慶活動，今年適逢台中購物節舉辦期間，特於活動中結合攤商現場5倍優惠，推廣購物節、提升活動熱度。

台中購物節10萬得主call out，由龍井區的魯先生幸運得獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局補充，除10萬元大獎，今天還開出天天抽現金3千元共1,100組及優惠店家加碼抽達美樂大披薩兌換券20組等獎項。台中購物節至12月25日截止，活動期間每周六、日更舉辦實體抽獎及特色活動，11月8日將在霧峰原流新創部落抽出12組十萬元現金獎，歡迎民眾前來參與。只要下載「台中通APP」並登錄消費發票或收據，累計滿500元即可參加抽獎，天天抽三千、週週抽十萬、月月抽百萬，還有壓軸好宅等著你，相關優惠請參考購物節官網-五倍好康合作店家頁。

今日活動，經發局長張峯源、西區區長王瑞嘉、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、台中市糕餅商業同業公會榮譽理事長蔡萬財、副理事長廖東榮、台中市好禮協會理事長王曉薇及台中市飛雁創業協會理事長蔡金對、榮譽理事長田文進皆出席共襄盛舉。