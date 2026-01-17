10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂

財經中心／劉宇鈞報導

金融監督管理委員會（金管會）表示，為協助有短期資金需求的經濟弱勢保戶減輕負擔，金管會先前已同意壽險公會所提報的「保單借款優惠利率紓困方案」，並自111年起常態化，每年固定於1月1日至3月31日開放申請。金管會提醒，符合資格且有申辦需求的保戶，須於115年3月31日前向承保的保險公司提出申請。

保單借款紓困方案 申請資格一次看

金管會指出，本方案開辦期間為每年1月1日至3月31日，申請人資格則包括符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件之保戶，且需出具相關證明文件。

適用保單與借款額度 單一要保人最高可借10萬元

在適用保單方面，金管會說明，須為累積有足額保單價值準備金，且未經公司排除適用本方案之新台幣有效保單。借款額度則以單一要保人累計金額最高新台幣10萬元為限。

貸款利率與還款條件 固定利率3年、逾期回歸原利率

至於貸款與還款利率，金管會表示，將依借款當時勞動部公告之勞工保險被保險人紓困貸款年利率，並採固定利率3年。其他限制方面，金管會提到，借款期間逾3年後將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，符合本方案各申請條件之保戶也可續行申辦。

金管會也期許保險業者自主提供相關保戶協助與關懷措施，讓經濟弱勢保戶能及時獲得必要的經濟援助與關懷。

