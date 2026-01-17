10萬救命錢怎麼領？申請資格、流程一次看懂！
生活中心／張予柔報導
金融監督管理委員會（金管會）宣布，為協助經濟弱勢保戶應對短期資金需求，先前由壽險公會提出的「保單借款優惠利率紓困方案」已自111年起常態化，並每年固定於1月1日至3月31日開放申請。金管會提醒，符合資格且有申辦需求的保戶，需於115年3月31日前向承保的保險公司提出申請。
經濟弱勢保戶只要符合條件就可以申請保單借款紓困，減輕短期資金壓力。（圖／民視財經網）
申請資格：經濟弱勢保戶可申請紓困
根據金管會說明，申請本方案的保戶需符合特定條件，包括身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭成員，以及其他經濟困難保戶，並需提供相關證明文件。符合資格者可向壽險公司提出保單借款申請，以紓解短期資金壓力。
保單借款最高可達10萬，金管會提醒，符合條件保戶可享3年固定利率紓困，逾期後回歸原利率。（圖／民視新聞資料照）
適用保單與借款條件：最高可借10萬元
在適用保單範圍方面，金管會指出，申請人須持有累積有足額保單價值準備金的有效新台幣保單，且未被公司排除適用本方案。借款額度方面，每名保戶單一累計最高可借10萬元新台幣，以保障更多經濟弱勢保戶能受惠。貸款利率將依借款當時勞動部公告的勞工保險被保險人紓困貸款年利率辦理，採固定利率三年；借款期間若超過三年，利率將回歸各保單原定公告利率。各壽險公司也可依保戶當時經濟狀況，彈性調整利率。符合方案條件的保戶可在滿足申請條件後續行辦理，延續紓困效益。
金管會呼籲保險業者主動關懷弱勢保戶，提供即時經濟支援，申請期間每年限開放三個月。（示意圖／翻攝畫面）
保險業者角色：即時關懷與支援
金管會表示，希望透過此方案，讓保險業者能提供更即時的關懷與援助，減輕經濟弱勢保戶的財務壓力。保險業者也被期許能主動關心保戶需求，提供相關協助措施，確保弱勢族群能在短期內獲得必要的經濟支援。金管會提醒，申請期間每年固定開放3個月，保戶需留意自身資格與所需文件，及早提出申請，以免錯過申辦時限。
原文出處：10萬救命錢怎麼領？金管會「開放每年1～3月申請」資格、流程一次掌握！
