10萬救命錢最後一天！勞保紓困貸款今截止 逾10萬人申請

【陳靜文／綜合報導】農曆年將至，勞保局開辦115年勞保紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，已超過10萬件申請。申請日期到今天(1/2)截止，有需要者快把握最後一天。

勞動部勞保局表示，2026年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於2025年12月15日至2026年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為 2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者，可透過網路、銀行臨櫃或郵遞等方式申請。

1.申請資格？

生活困難需要紓困者，只要參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，皆可申請115年勞保紓困貸款。但是，若已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

2.如何申請？

為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約 對保等作業，例假日也可使用，既省時又方便。

勞保局提醒，貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

欲知詳情可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託金融機構；土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理；或電洽勞保局服務專線（02）2396-1266。

2026年勞保紓困貸款，土地銀行於12月15日至明2026年1月2日受理申請。

