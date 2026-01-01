「10萬救命錢」申請只到今天！已撥款逾6萬件

生活中心／劉宇鈞報導

115年勞保紓困貸款即將於今（2）日截止受理。（圖／資料照）

115年勞保紓困貸款即將於今（2）日截止受理，勞保局也提醒，如有需求且符合申請資格的勞工，請把握最後申請時間，儘速至土地銀行入口網站提出申請，可直接於線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃；亦可前往土地銀行各地分行辦理。

勞保局開辦115年勞保紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。申貸須同時符合4項條件，確實有生活困難，需紓困協助、勞保年資滿15年（截至115年1月2日）、無欠繳勞保費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數清償本息。不過，若已請領老年給付、終身失能給付或保險補償金者，則不符申請資格。

勞保局指出，申請完成後，可透過土地銀行網站查詢辦理進度及核定結果，只要貸款資格經審核通過且相關手續完備，款項約7個工作天即可撥入帳戶，原則上可於農曆春節前收到貸款。

針對近期不少勞工詢問，若仍有過去勞保紓困貸款舊欠餘額，是否可再申請本次貸款，勞保局說明，只要在受理期間內先行清償舊欠本息，且符合本次申請資格條件，仍可再次申辦115年勞保紓困貸款。

勞保局也公布最新統計數據指出，截至12月31日下午，115年勞保紓困貸款申請件數已達11萬6937件，其中核准件數為8萬8459件，實際撥款件數已有6萬902件，撥款金額累計60億8291萬元。

此外，勞保局提醒，不管是勞保局或土地銀行絕不會通知民眾以ATM進行任何操作，若收到來路不明的簡訊或連結，切勿任意點擊，以免個資遭竊取；如有疑問，可撥打勞保局電話代表號 （02）2396-1266，或165反詐騙諮詢專線查證，以確保自身權益。

