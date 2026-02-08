10萬救急金來了！期限只到3/31 申請方法、資格一次看
面對短期資金周轉困難，經濟弱勢民眾往往陷入兩難，既需要現金應急，又擔心借貸利息成為沉重負擔。金管會為減輕這類民眾的經濟壓力，已同意壽險公會所報的「保單借款優惠利率紓困方案」常態化實施，符合資格者可於每年第一季提出申請，享有較低的借款利率，115年度申請期限至3月31日止。
保單借款紓困方案每年首季開放申請
金管會說明，本方案自111年起已常態化辦理，開辦期間為每年1月1日至3月31日。申請人資格須符合以下條件之一，並出具相關證明文件：身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員，或經濟困難者。適用保單範圍為累積有足額保單價值準備金，且未經公司排除適用本方案之新台幣有效保單。
單一要保人借款額度最高10萬元
在借款額度方面，單一要保人累計金額最高為新台幣10萬元。貸款與還款利率則依借款當時勞動部公告之勞工保險被保險人紓困貸款年利率計算，貸還款期間採固定利率3年，讓借款人在這段期間內享有穩定且較低的利息負擔。
借款逾3年後回歸原訂利率計算
金管會進一步說明，借款期間逾3年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率。不過，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合本方案各申請條件之保戶，仍得續行申辦，持續獲得優惠利率的保障。
金管會籲保險業者主動關懷弱勢保戶
金管會同時期許保險業者能自主提供相關保戶協助與關懷措施，讓經濟弱勢保戶及時獲得必要的經濟援助與關懷。有短期資金需求且符合申請資格的保戶，應把握115年3月31日前的申請期限，向承保之保險公司提出申請。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／金管會
