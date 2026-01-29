10萬次充放電仍有99%容量 電動車電池革命來了

記者鍾釗榛／綜合報導

Donut Lab固態電池。（圖／翻攝Donut Lab網站）

在2026年拉斯維加斯消費電子展上，一家名為Donut Lab的公司帶來震撼亮相，一款專為電動車打造的新型固態電池，竟然只要五分鐘就能充滿電！這款電池能量密度達到400Wh/kg，雖然沒有突破極限，但已經相當實用，足以支撐電動摩托車和未來量產電動車的需求。

這款電池能量密度達到400Wh/kg。（圖／翻攝Donut Lab網站）

10萬次循環也不怕衰減

別以為快充就會犧牲壽命，Donut Lab的固態電池經過100,000次充放電循環測試，並在-30°C到100°C的極端溫度下仍能保持99%容量，完全沒有燃燒或劣化跡象。簡單來說，你可以放心長期使用，電池壽命幾乎和車子一樣久。

Donut Lab的固態電池經過100,000次充放電循環測試。（圖／翻攝Donut Lab網站）

材料安全又平價

這款電池的構造細節沒有公開，但公司表示完全使用「儲量豐富、價格親民又地緣政治安全的材料」製作，意味著未來量產更具可行性，也不用擔心稀有金屬短缺或價格暴漲。

摩托車先上

首波應用會在Verge Motorcycles的TS Pro與Ultra車型上面世。Donut Lab創辦人Marko Lehtimäki強調：「固態電池的未來不是遙遠，而是今天就能用！」而這款電池不只摩托車能用，甚至可以直接做成汽車車身結構或無人機機身，彈性超乎想像。

客製化設計形狀隨你改

除了耐用和快充，Donut Lab也強調這款電池可完全依尺寸與形狀客製化，無論輪圈馬達還是車體結構，都能量身打造。對於追求性能和創新設計的電動車廠商來說，這無疑是一個革命性利器。

