10萬生育補助上路 國民年金欠繳太多恐1毛都拿不到

行政院規劃民國115年起透過公務預算與國民年金、勞工保險等社會保險生育給付合計後可一次領取10萬元。（報系資料照）

行政院規劃民國115年起透過公務預算加發生育補助，與國民年金、勞工保險等社會保險生育給付合計後可一次領取10萬元，社會保險均規定若有欠繳保費將會暫行拒絕給付，但勞動部規劃就算勞工欠繳勞保保費仍可以先行領取公務預算的生育補助。衛福部則規定若有欠費，則應至少繳納金額逾國民年金生育給付金額半數（115年為2萬1103元）後，才能一次領取10萬元。

勞動部規劃29億餘元預算，115年起女性勞工生育除了可領取2個月投保金額的生育給付外，至少還可以再額外加領8400元的生育補助，合計達10萬元。「生育給付與生育補助為不同請求權」，勞動部勞動保險司長陳美女說，就算勞工欠繳保費遭暫行拒絕給付，也將先行發給額外生育補助，待提出扣繳證明或繳清後則會發給生育給付。

依衛福部規定，若是有民眾欠繳國民年金保費若欲請領生育給付時，欠繳金額若為生育給付（115年為4萬2206元）以下，將逕自從給付中扣抵，但若欠繳金額逾4萬2206元以上在未繳清前恐怕1毛無法請領。

勞保局官員說，依現行方式，不論積欠8萬、10萬元或更多保險費，只要透過分期繳納保險費且分期繳納金額超過給付總額半數，就可以同時請領國保生育給付及擴大生育補助。

此外，若是參加勞工保險的外國人生育也無法請領該補助。

