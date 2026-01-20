10萬行賄陸委會官員被拒 前長榮航高管當共諜輕判6月

喬姓男子企圖行賄陸委會官員，被拒絕並遭到檢舉。（示意圖，資料畫面）

長榮航空公司10多年前派駐中國四川的首席代表喬姓男子，疑遭中共情治單位吸收，企圖以10萬元行賄行政院陸委會，並在台發展共諜組織，高檢署去年10月間依《國家安全法》、《刑法》行求賄賂罪將他起訴，高等法院今天（20日）依行求賄賂罪輕判6月、褫奪公權1年，沒收不法所得人民幣3萬元（約新台幣13萬6000元），喬思齊出庭聆判表示「尊重判決」。

喬姓男子原任職長榮航空，2012年至2014年間被派駐到中國四川擔任首席代表，疑被中共情治單位吸收成共諜，並指示他在台灣發展組織協助蒐集情資。喬男的大學學弟在行政院陸委會工作，他透過這層關係詢問有關我國的兩岸政策，以及委外研究相關政策的機密資料，還想拿10萬元賄賂學弟，並以免費招待到港澳旅遊等方式拉攏，藉此想安排中共人員滲透。

廣告 廣告

這名學弟沒有被利誘，認為此事背後動機不單純，不僅拒絕提供情資也向有關單位檢舉，高檢署獲報後，去年8月間發動偵查行動，搜索喬男住處，扣下電腦、手機等物品。喬男約談時坦承犯行，檢方認定他違反《國家安全法》「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織」未遂罪，以及違反《貪污治罪條例》「對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」，提起公訴。

高等法院今天宣判，認定喬男僅涉及行賄公務員，不構成《國安法》發展組織重罪，輕判有期徒刑6月、褫奪公權1年，沒收追繳不法所得人民幣3萬元，全案可上訴。喬男親自到庭聽取判決，之後快步離開法院，面對媒體僅說「尊重判決」就離去。





更多《鏡新聞》報導

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍