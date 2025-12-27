10萬防災士培訓 村里長當核心

內政部二十七日指出，政府持續推動防災士培訓，到年底前完訓人數上看十一萬人，估計超過原定的十萬人目標。 （內政部提供）

記者王誌成∕台北報導

內政部二十七日表示，台灣長年面臨颱風、地震等天然災害挑戰，社區第一線應變能力尤為關鍵，因此已持續多元培訓村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災士培訓，今年底完訓人數上看十一萬人，有望超過原定的十萬人目標，其中村里長受訓率約六成。

內政部說，截至廿二日已有九萬四千一百零二人完成取證，其中男性六萬三千二百四十八人、女性三萬八百五十四人，預計年底前整體防災士完訓人數可達十一萬人，超過原訂十萬人目標。

村里長部分，內政部表示，村里長與村里幹事是社區防災體系的核心，在災害發生時即時協助民眾避難，預估至年底為止，村里長整體完訓率接近六成，其中台北市、台南市、高雄市、新竹市及金門縣的參與率均超過六成；除民間力量外，國防部也針對入伍常備役男培訓防災士一點二萬名，進一步擴充防災人力基礎。

內政部指出，將持續協助地方政府推動防災士培訓，逐步擴大納入外籍看護、長照照服員、社區媽媽等多元族群，強化基層防災能力，提升社會整體應變韌性。防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及ＣＰＲ、ＡＥＤ操作等。