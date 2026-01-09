10萬7812人！114年新生兒創新低 人數腰斬僅10年前一半

內政部今（9）日公布最新戶口統計資料，去年新生兒人數，不僅創下新低，更只剩民國105年20萬8440人的一半，僅剩10萬7812人。（本報資料照片）

內政部今（9）日公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月比較減少6953人，已連續24個月負成長；此外，備受關注的去年新生兒人數，不僅創下新低，更只剩民國105年20萬8440人的一半，僅剩10萬7812人。

內政部今天公布最新戶口統計資料，在新生兒數部分，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰，較上年同月減少3469人，較上月增加1081人，一整年共計10萬7812人。

廣告 廣告

台灣新生兒數自105年的20萬8440人起逐年下降、106年19萬3844人、107年18萬1601人、108年17萬7767人、109年16萬5249人、110年15萬3820人、111年13萬8986人、112年13萬5571人、113年13萬4856人，114年更僅有10萬7812人，創下新低。

死亡率部分，去年整體死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，相比2024年減少了1839人。

【看原文連結】