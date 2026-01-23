10軍團指揮官主持專業軍、士官班隊座談 勉堅定志向

記者林睿奕／綜合報導

10軍團指揮官邵中將日前前往成功嶺營區，針對114-3梯專業軍、士官班隊入伍人員勗勉座談，透過面對面交流，關心其生活適應與訓練情形，並分享自身軍旅歷程與部隊實務經驗，勉勵建立正向積極的從軍觀念；同時強調，既已選擇投身軍旅，即應體認軍人所肩負之責任與義務，貫徹服從精神，為部隊穩定與整體戰力發揮貢獻心力。

邵指揮官表示，基層幹部的專業素養與領導能力，攸關部隊運作效能與戰力成敗，應把握受訓期間精進本職學能，並培養「多看、多聽、多學、多問」的學習態度，凡事留心觀察，從各項訓練與歷練中累積經驗，一步一腳印穩健前行；同時提醒妥善照顧身心狀況，面對挑戰保持正向態度，勇於承擔，期許自己未來成為一位稱職可靠的國軍幹部及守護家園的正向力量。

10軍團指揮官邵中將主持專業軍、士官班隊勗勉座談，勉堅定志向精進學能。（10軍團提供）