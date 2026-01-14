10軍團指揮官主持現地偵察 研討兵火力部署
記者張雅淳／綜合報導
陸軍10軍團指揮官邵中將昨日在中部地區主持現地偵察，針對兵火力部署、阻絕設置及戰術運用等實施研討，並指導各單位依敵情、作戰演練實況，適時修訂計畫資料內容；同時結合地形與區域特點，審慎規劃兵火力配置，使全般規劃更臻周延。
邵指揮官強調，為使作戰任務更加順遂，平時即應與地方警政、民防機關及相關協力單位落實協調機制，確保雙方情資掌握一致，有效強化區域聯防效能。此外，各級幹部應具備清晰戰術思維，依戰場情勢靈活調整兵火力運用，落實執行各項訓練，強化實戰化訓練成效，達到高戰備要求，以提升作戰區整體防衛與應變能力。
10軍團指揮官邵中將主持現地偵察，研討兵火力部署與戰術運用。（10軍團提供）
