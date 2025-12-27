10軍團指揮官主持軍務會報 勉落實戰訓

記者陳彥陵／綜合報導

10軍團指揮官邵中將日前主持12月份軍務會報，針對近期部隊管理、軍紀維護及年度重要任務等重點給予指導，要求各級幹部貫徹政策宣導，善用連隊組織與既有機制，建立官兵正確觀念，使所屬人員均能充分了解指導方向，確保單位穩定與鞏固團結向心。

邵指揮官強調，戰訓任務為核心工作，各單位須依上級指導，完善各項整備作為與計畫修訂，持續推動實戰化訓練，達到高戰備要求；同時，針對近期發生之詐騙、軍紀及防諜案件，要求各單位加強軍法紀、保防意識與反詐騙宣導，提升官兵敵情觀念與警覺，維護部隊純淨與安全。

邵指揮官也提醒，近期氣溫驟降，各單位應妥善掌握值勤與留守人員狀況，加強保暖與安全管控，並透過主官主動關懷與溝通，照顧官兵生活需求，使官兵全心投入訓練與任務，穩固部隊戰力，確保各項任務順利完成。

10軍團指揮官邵中將主持12月份軍務會報，勉落實戰訓。（10軍團提供）