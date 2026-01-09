10軍團指揮官視導基地進訓部隊 勉精進本職學能

記者王子昌／綜合報導

10軍團指揮官邵中將日前視導所屬基地進訓部隊，關心訓練實況與官兵生活情形，並頒發團體加菜金，慰勉官兵進訓期間辛勞；同時期勉部隊善用基地完善訓場與專業師資資源，精進本職學能與戰術運用，並強調訓練須做到「知其然、知其所以然」，使官兵不僅熟練動作，更能理解課目設計的作戰思維與實務意涵，厚植整體作戰能量。

此外，邵指揮官勉勵參與進訓的義務役役男，基地訓練強度高、節奏緊湊，是役期中最能體會軍人生活與部隊紀律的重要歷程，期勉役男珍惜難得進訓機會，把握規律作息，建立守紀律與保家衛國觀念，以成熟態度面對各項訓練與挑戰。另外，針對近期常見軍紀違失態樣，邵指揮官提醒全體官兵基地期間仍應提高警覺，落實防詐騙、防洗錢及防範共諜滲透意識，確遵保密規定，維護個人安全與部隊整體榮譽。

10軍團指揮官邵中將視導基地進訓部隊，勉精進本職學能與戰術運用。（10軍團提供）