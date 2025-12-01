10軍團指揮官視導新訓旅 勉幹部以身作則

記者葉軒瑜／綜合報導

10軍團指揮官邵中將昨日至中部地區新訓旅實施視導，除聽取任務簡報，深入了解各項工作執行情形，亦安排座談給予幹部工作指導，期勉幹部靈活運用訓練時間，逐步提升訓練效益，使訓員在扎實、有系統的課程中強化體能與基礎戰技，奠定專業訓練與作戰能力。

邵指揮官表示，幹部是部隊的核心力量，應秉持「以身作則、將心比心」，主動關懷官兵需求，落實領導統御作為，以誠信帶領部隊、以行動建立威信，進而凝聚單位向心與信任。邵指揮官強調，幹部除應勇於承擔責任、妥善決策，亦須透過溝通與教育訓練，提升部隊整體戰力，同時確遵依法行政、嚴守紀律原則，營造互信互助的工作氛圍，使官兵勇於突破、持續成長，落實執行各項戰訓工作，守護國家安全。

<10軍團指揮官邵中將昨日至中部地區新訓旅實施視導，深入了解各項工作執行情形，亦安排座談給予幹部工作指導。（10軍團提供）