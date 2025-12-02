10軍團指揮官視導臺中地區部隊 要求落實實戰化訓練

台北市 / 綜合報導 衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區，進行至少5處的大規模軍事建設，有2座離台灣很近的民用機 場 也在加強軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國積極的準備應對今後可能爆發的衝突。 從衛星影像俯瞰距離中國上海浦東機場不遠處，這沿岸清晰可見，一條長碼頭和一條直升機跑道，軍營之外還搭配大規模運動設施，這是中國近年陸續興建的沿海5座軍事基地之一，還有在更靠近台灣的浙江玉環樂清灣，一處海軍設施新建了一座長度超過1.6公里的碼頭，能讓大量艦艇在此運作，包括運輸坦克的船隻，兩棲登陸艇油輪與海警巡邏艦都在這裡現蹤。除了軍事基地，其他包括在中國福建省正對台灣的位置，一座新的直升機基地正在持續擴建，民用機場福州長樂廈門翔安，也都在加強相關軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國正積極準備應對可能爆發的衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。10月6日歐洲太空總署也拍到解放軍071型綜合登陸艦，075以及076型兩棲攻擊艦，罕見集結在長江口，這些兩棲艦艇齊聚上海港，也被專家解讀準備進行海洋試航，從無到有構建戰力台灣又該如何因應。不只台灣有準備，美日印澳組成的四方安全對話，也在關島周邊海域舉行2025馬拉巴爾聯合軍演，其中日本海上自衛隊也出動出雲級直昇機巡防艦，同時南韓海軍潛艦也抵達關島，與美軍展開代號「沉默鯊魚」的反潛作戰演習，印太地區軍事動態頻繁，面對中共解放軍頻繁動作動見觀瞻。 原始連結

