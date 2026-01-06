10軍團指揮官視導部隊 強化快速應處能力

記者王子昌／綜合報導

10軍團指揮官邵中將日前往中部地區視導戰備部隊訓練情形，了解部隊戰備整備與訓練成效，透過戰備部隊針對重要目標防護及關鍵基礎設施應援等課目實施演練，模擬實際作戰場景，落實實戰化訓練要求，強化部隊快速應處能力。

邵指揮官表示，部隊應善加運用戰備偵巡與訓練時機，驗證聯合防衛作戰計畫，確實熟練各項戰術動作、作戰觀念及戰鬥程序，透過反覆演練與情境模擬，強化官兵心理素質與臨戰應變能力，同時要求各級幹部結合戰術狀況，周延規劃並落實指揮程序要領，熟悉口述命令下達方式與指揮節奏，提升去中心化指揮能力與整體作戰效能。

廣告 廣告

最後，邵指揮官提醒全體官兵在執行各項演練時，務必嚴守紀律與安全規定，落實風險管控，在確保人員安全的前提下，圓滿完成各項戰備任務，展現保衛家園堅定決心。

10軍團指揮官邵中將視導戰備部隊，勉提升去中心化指揮能力與整體作戰效能。（10軍團提供）