10軍團指揮官視導5支部 勉鞏固後勤支援效能

記者連琳／綜合報導

10軍團指揮官邵中將昨日視導臺中地區後勤部隊，強調後勤部隊是作戰部隊的生命線，支援與被支援單位應明確掌握自身任務目標，精準協調並有效整合，使勤務支援符合作戰需求，同時提醒後勤單位經常執行油料、彈藥及運輸等高風險任務，務必完善各項安全措施，強化風險控管，俾消弭危安因素，鞏固後勤支援效能。

在部隊管理方面，邵指揮官指出，後勤單位營區分散，主官須提高敏感度，落實走動式管理，注意營區死角，杜絕危安事件發生；另強調幹部教育要落實有感溝通，秉持「以身作則、將心比心」原則帶領官兵，並協助新進人員與初官建立信心、融入團隊。單位軍士官幹部亦需互助合作，建立團結共識，形塑正向風氣，以提升訓練管理與後勤作業效能，厚植整體後勤能量。

10軍團指揮官邵中將視導臺中地區後勤部隊，勉鞏固後勤支援效能。（10軍團提供）