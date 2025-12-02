10連莊！ 鹿港天后宮"財運亨通斗" 斗首又是高姓營造商

中部中心／李文華 彰化報導

彰化鹿港天后宮"財運亨通斗"的斗首，號稱全台最貴光明燈，1盞身價50萬元，不過還是有很多信眾，搶排登記點燈，過去9年，都是同一名，高姓營造商，拔得頭籌，而今年，她也再次獲得媽祖准許，獲得明年續點機會，邁入10連莊！

走進拜斗廳，放眼望去，各式各樣拜斗一字排開，實在壯觀，彰化鹿港天后宮"財運亨通斗首"，緊鄰神明保佑，身價50萬元，號稱全台最貴祈福光明燈！

鹿港天后宮總幹事劉家汶：「今年是第九年，因為我們即將開放點燈，所以先詢問她，她也得到媽祖允諾，跟斗母3個聖筊，所以明年也是由高姓營建廠商，來安奉這個斗首。」

鹿港天后宮"財運亨通斗首"場面壯觀 1盞身價50萬元（圖／民視新聞）

廟方口中的她，指的就是已經連莊9年的高姓營造商，已經連點斗首9年的她，在今年卻不順利到，有點懷疑人生。

鹿港天后宮總幹事劉家汶：「她說今年年頭接了一個案件，之後就都沒有消息，年中過後大概農曆八九月，她都已經懷疑人生了，剛好是花蓮颱風，所以她就有人力也有空閒機具，後來發現，她沒得標的案件其實都有潛在的一些危險。」

高姓營造商點"斗首"已連莊9年 獲媽祖准許繼續點燈（圖／民視新聞）

這位信徒，救災結束後，回過頭看，才發現原來今年標案減少，似乎都是媽祖冥冥之中的保佑，除了回到媽祖前，虔誠感謝，同時也成功獲得3個聖筊，明年繼續點燈，邁向第10年！

其他信眾：「這麼做，她的心靈可以感覺到比較平安的話，那我覺得也還蠻值得的。」

這位虔誠的女信眾，已經連點9年燈，明年還要繼續，前後累計砸下500萬元，完成10連霸！





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：10連莊！鹿港天后宮「財運亨通斗」身價50萬 斗首又是「她」

