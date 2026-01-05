10週年重回台南都會公園！Pokémon GO Tour：卡洛斯-台南白天黑夜都精彩

記者李鴻典／台北報導

訓練家們，準備好迎接「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」了嗎？一起遊走台南的各地風景，最後在活動現場「台南都會公園」與來自各地的訓練家們相遇吧！繼2018年Pokémon GO選擇台南都會公園作為專屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》回來了！

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南。（圖／Niantic提供）

台南市長黃偉哲表示，2月20日至2月22日三天活動中，除了可以在活動主會場台南都會公園看到三大主題棲息地，還會有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會。而夜間也有首次規劃的「超級之夜」，白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券即贈送限定手燈。（圖／Niantic提供）

遊戲官方網站指出，本次活動主會場白天票價新台幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

有別以往僅有的白天活動，活動三天的夜晚首次舉辦了「超級之夜」，購買白天票券同時另外加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演。

夜間有首次規劃的「超級之夜」。（圖／Niantic提供）

擁有門票的訓練家可以當日在主會場或台南市內遊玩。另外，訓練家若是加買價值新台幣500元「城市漫步加值包」，就會擁有額外一天的遊戲時間，盡情穿梭在全台南各區中，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味！特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券一起購買，並且可任選三日活動中的其中一日暢玩臺南。

Niantic亞太區行銷總監許世婉表示「長期以來，台南市政府一直給予《Pokémon GO》非常多的支持，從2018年的Safari Zone、2024年搭配台南400的City Safari，到今年的GO Tour， 我們每一次來台南，都希望把不同、更新的遊戲體驗帶給玩家。」

到台南體驗最獨一無二的《Pokémon GO》現場活動。（圖／Niantic提供）

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，這次活動的精彩度有別以往，除了在台南都會公園呈現三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，觀光旅遊局也調查了一些活動期間的優惠商家，讓全球訓練家在台南全區體驗遊戲同時，也可以用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於台南的味道。

2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》回來了。（圖／Niantic提供）

因活動適逢農曆春節連假期間，觀光旅遊局特別提醒訓練家們及早訂房與安排行程，市府於活動期間也將規劃接駁車直達台南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

台南觀旅局長林國華局長、台南市長黃偉哲及Niantic亞太區行銷總監許世婉。（圖／Niantic提供）

更多活動資訊詳閱「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動網站：https://pokemongo.com/zh_Hant/gotour/tainan

