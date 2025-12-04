10週長大4倍！女嬰帶16公分「大球」出生 竟是罕見畸胎瘤

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，這個「大球」是先天性尾骶骨畸胎瘤，在胎兒成長過程中極速成長，從產檢超音波發現約4公分大到出生時，10週竟長大了四倍，經手術切除後，該女嬰目前正常成長。

產檢一路跟監腫瘤變化 手術切除後正常成長

女嬰媽媽至懷孕第25週產檢時，從超音波影像中發現胎兒近肛門的臀部有一顆約4-5公分大的小小腫瘤，就透過孕婦產檢一路「監視」腫瘤的變化。林雨利醫師建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，與其他疾病做鑑別診斷，如果是單純的腫瘤，最好的治療方式是手術切除該臀部腫瘤。

切除重達530公克尾骶骨畸胎瘤 V字形切口長達20公分

林雨利醫師表示，該孕婦於懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤，已達16.5×10×8公分。九天後接受外科手術切除該尾骶骨畸胎瘤，畸胎瘤女嬰臀部宛如帶著一個「大球」來到這個世界，對這麼大的尾骶骨畸胎瘤切除有一定的難度，必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨，這V字形的切口長達20公分，成功的切除女嬰重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，其重量幾乎是女嬰體重的六分之一，是一個超大的畸胎瘤，經化驗屬良性瘤，不會再復發。

罕見的先天性畸胎瘤 發生率約三萬五千分之一

林雨利醫師指出，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，也有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為三萬五千分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。他提醒，尤其孕婦定其產檢至關重要，從超音波影像可以看出胎兒的健康情形。藉醫療專業的協助評估，有效整合產前、產後、術前、術後的醫療資源，讓孕婦及新生兒都受到最完善的照護。

