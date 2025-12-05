10逾隻斷魂貓悲鳴浪浪輓歌 許淑華籲愛寵人士：衡量能力適時求助
台北市議員許淑華今（5）日表示，近日在信義區富陽街一間出租民宅中惡臭頻傳，一名愛貓人士疑因不當飼養而先後造成至少13隻「浪浪」貓咪先後身亡，呼籲各界愛心人士，除了有愛心之餘，如果身心與經濟能力無法照顧寵物，請務必向各縣市動保單位求助。
4日晚間富陽街近山區發生駭人聽聞的貓咪集體身亡事件，一名28歲游姓女子在倒垃圾時間從租屋處提出了兩大袋垃圾是臭味異常，鄰居警覺有異而拆解垃圾，驚見裏頭竟有2具貓屍，趕緊通報動保單位與信義分局。然而，居民通報游女早前更大一袋「垃圾」已被丟入垃圾車，地方眼見事態不對，在台北市動保處與許淑華等人協調下，連夜在內湖垃圾焚化廠翻找，終於找出了更大一袋丟棄物。
攤開卻令人揪心，因為內有1具成貓與9具幼貓屍體，早已被機器翻攪而肢體變形慘不忍睹，且袋內滿是蛆蟲，游女被送往信義警分局六張犁派出所進行筆錄偵訊，目前已移送台北地檢署進一步複訊，她曾同居的前男友目前也以證人身分被警方約詢。
據了解，游女這處落腳地是租來的，早就有鄰居向房東與地方管區反應問題，動保處日前訪查，一度救出了4貓1犬活體並送動保單位安置，同場並搜出1隻貓咪屍體並送予火化，慶幸的是目前5隻活體動物情況都穩定，也陸續出養。
許淑華說，游女在六張犁近山區一帶常常餵食「浪浪」，再早前游女曾送一隻奄奄一息的貓咪到動物醫院，而後因到院死亡而有通報紀錄，若此案不算，與游女有關的貓咪身亡案前前後後也至少13隻。許淑華研判，由於這幾隻貓咪都沒掃到晶片，很可能是游女看到野外的貓懷孕了，有心帶回家想照顧，但看來游女能力與精神有些狀況，又不知如何求助，才造成如此一連串遺憾。
信義警分局六張犁派出所副所長張簡京霆則說，此案已交由動保處帶回遺體進行鑑定，若游女致複數動物死亡且情節重大者，依動保法可處1至5年有期徒刑，併科新台幣50至500萬元罰金。張簡京霆強調，游女是否涉及故意虐待、是否屬於累犯以及未來可能面臨的刑責，都需等待動保處鑑定結果為準。
許淑華強調，有愛心要照顧動物很好，到流浪動物之家短期當志工是不錯的選擇，若真的在養寵後「扛不住」，一定要懂得求助，除了農業部全國統一專線1959外，再不濟也可以打各縣市1999市民縣民熱線，由主管機關派員介入幫忙，避免好心變成遺憾。
