10逾隻斷魂貓悲鳴浪浪輓歌 許淑華籲愛寵人士：衡量能力適時求助

台北市警察局信義分局偕同台北市動保處前往富陽街一處出租民宅了解疑似不當對待浪貓的狀況。（圖／讀者提供）

台北市議員許淑華今（5）日表示，近日在信義區富陽街一間出租民宅中惡臭頻傳，一名愛貓人士疑因不當飼養而先後造成至少13隻「浪浪」貓咪先後身亡，呼籲各界愛心人士，除了有愛心之餘，如果身心與經濟能力無法照顧寵物，請務必向各縣市動保單位求助。

台北市議員許淑華（圖）呼籲愛寵人士衡量自身狀況，如扛不住養育責任一定要求助。（圖／CTWANT攝影組）

4日晚間富陽街近山區發生駭人聽聞的貓咪集體身亡事件，一名28歲游姓女子在倒垃圾時間從租屋處提出了兩大袋垃圾是臭味異常，鄰居警覺有異而拆解垃圾，驚見裏頭竟有2具貓屍，趕緊通報動保單位與信義分局。然而，居民通報游女早前更大一袋「垃圾」已被丟入垃圾車，地方眼見事態不對，在台北市動保處與許淑華等人協調下，連夜在內湖垃圾焚化廠翻找，終於找出了更大一袋丟棄物。

信義區居民連夜向台北市議員許淑華求助，因為他們嗅到不明氣味又有淒厲的貓叫聲，許淑華趕緊派員一探究竟。（圖／讀者提供）

攤開卻令人揪心，因為內有1具成貓與9具幼貓屍體，早已被機器翻攪而肢體變形慘不忍睹，且袋內滿是蛆蟲，游女被送往信義警分局六張犁派出所進行筆錄偵訊，目前已移送台北地檢署進一步複訊，她曾同居的前男友目前也以證人身分被警方約詢。

據了解，游女這處落腳地是租來的，早就有鄰居向房東與地方管區反應問題，動保處日前訪查，一度救出了4貓1犬活體並送動保單位安置，同場並搜出1隻貓咪屍體並送予火化，慶幸的是目前5隻活體動物情況都穩定，也陸續出養。

許淑華說，游女在六張犁近山區一帶常常餵食「浪浪」，再早前游女曾送一隻奄奄一息的貓咪到動物醫院，而後因到院死亡而有通報紀錄，若此案不算，與游女有關的貓咪身亡案前前後後也至少13隻。許淑華研判，由於這幾隻貓咪都沒掃到晶片，很可能是游女看到野外的貓懷孕了，有心帶回家想照顧，但看來游女能力與精神有些狀況，又不知如何求助，才造成如此一連串遺憾。

信義警分局六張犁派出所副所長張簡京霆則說，此案已交由動保處帶回遺體進行鑑定，若游女致複數動物死亡且情節重大者，依動保法可處1至5年有期徒刑，併科新台幣50至500萬元罰金。張簡京霆強調，游女是否涉及故意虐待、是否屬於累犯以及未來可能面臨的刑責，都需等待動保處鑑定結果為準。

許淑華強調，有愛心要照顧動物很好，到流浪動物之家短期當志工是不錯的選擇，若真的在養寵後「扛不住」，一定要懂得求助，除了農業部全國統一專線1959外，再不濟也可以打各縣市1999市民縣民熱線，由主管機關派員介入幫忙，避免好心變成遺憾。

