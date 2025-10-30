10部最新韓劇推薦：Netflix《颱風商社》李俊昊旋風回歸 開播後評價高！崔宇植&庭沼珉《宇宙MARRY ME?》第一集就好精彩 小栗旬、韓孝周日韓跨國《浪漫匿名者》｜集數、更新時間一次看

《許願吧，精靈》裴秀智&金宇彬海報、《宇宙Marry me？》崔宇植&庭沼珉海報、《浪漫的匿名者》韓孝周&小栗旬劇照、《颱風商社》金敏荷&李俊昊海報

【文/少女心文室】台灣在9、10月份有許多連假，國慶日連假連休3天、10月底還有10/24-10/26連休3天的假期，不少人選擇出去玩，但有不少選擇在家耍廢或是追劇，現在就一起來看在這段期間剛好有哪些韓劇片單可以追，供觀眾與劇迷們在連假期間的追劇選擇，現在就一起來看最新連假韓劇追劇片單推薦吧！

Netflix《許願吧，精靈》金宇彬、裴秀智海報

連假韓劇推薦片單1.《暴君的廚師》(已完結)

Netflix夯劇《暴君的廚師》在日前才正式大結局！在韓國最後一集以17.107%高收視完美收官，不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！而在台由Netflix獨家上線播出，目前也始終佔據節目榜第一名寶座！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！不少劇迷們都相當好奇在完結篇，林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」能否在現代團圓長相廝守呢？很適合平日忙碌的劇迷們，終於能在連假一口氣把劇追完！

👉延伸閱讀》

雷/Netflix《暴君的廚師》林潤娥 X 李彩玟灑狗血大結局：現代如何重逢？「望雲錄-還世飯」第一集就埋伏筆！後記彩蛋超級甜｜韓劇線上看推薦

《暴君的廚師》潤娥、李彩玟劇照

連假韓劇推薦片單2.《家母螳螂》(已完結)

《家母螳螂》同樣也在近期播畢大結局！短短8集在韓國也飆出7.5%高收視，值得注意的是，目前該劇在台灣Netflix也有上架，甚至超越第5名的《許願吧，精靈》排在TOP榜第4名！驚悚懸疑韓劇《螳螂》由高賢廷、張東潤主演，飾演一對相愛相殺母子檔！劇情講述一名被稱為「螳螂」的女性連環殺人魔，在20年前殘忍殺害5名男子，其身為警察的兒子為了抓出模仿犯，與母親攜手進行調查故事！高賢廷飾演殺害5名男子的連環殺人魔，展現令人毛骨悚然驚悚演技！而張東潤飾演螳螂兒子，為了解決螳螂模仿殺人事件，只好跟母親聯手破案，連環殺人魔媽媽和警察兒聯手查案的破格題材，飆出高收視！很適合劇迷在連假檔期一連追完8集！

👉延伸閱讀》

《家母螳螂》犯罪驚悚劇飆出高收視！高賢廷X張東潤母子檔「相愛相殺」 本週播出大結局！｜劇情、演員看這裡

《家母螳螂》高賢廷、張東潤劇照

連假韓劇推薦片單3.《殺手螳螂》(已上線)

Netflix最近上線的韓國電影《殺手螳螂》是《格殺福順》延伸作品，由任時完、朴圭瑛、趙祐鎮主演。劇情講述時完飾演王牌殺手「韓蔚」（外號：螳螂）結束長假回歸後，重返已逐漸瓦解的殺手行業，當他重新踏入這個無秩序世界時，遇到朴圭瑛飾演的昔日夥伴兼對手「申在伊」、以及趙祐鎮飾演已退役傳奇殺手「獨孤」，三人展開爭奪第一頭銜的對決！值得注意的是，任時完與朴圭瑛為《殺手螳螂》的兩大主演，兩人在不久前才一起出演了《魷魚遊戲》二三季，兩人高速二搭！目前該片在台灣Netflix電影榜為第2名！

👉延伸閱讀》

Netflix電影Top 1《殺手螳螂》線上看5大看點：《格殺福順》延伸作！任時完X朴圭瑛「相愛相殺」再掀殺手界腥風血雨 新仇舊恨一併奉上！演員陣容、分級看這裡

Netflix《殺手螳螂》任時完、朴珪瑛劇照

連假韓劇推薦片單4.《許願吧，精靈》(已上線)

Netflix最近火熱上線的新劇《許願吧，精靈》由金宇彬、裴秀智主演！該劇不管是編導還是卡司都頂級陣容，由執導過《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《黑暗榮耀》編劇金銀淑執筆，並由曾執導電影《二十行不行》、《雞不可失》、電視劇《浪漫的體質》導演李炳憲執導，聯手打造一部奇幻浪漫喜劇。劇情講述金宇彬飾演感情過剩的「精靈-伊布利斯」和裴秀智飾演缺乏感情的「奇嘉盈」掌握著彼此的生死權力，許下的三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！該劇不僅找來宋慧喬客串，更有致敬《黑暗榮耀》、《繼承者們》橋段，目前在台灣Netflix榜單排名第5！

👉延伸閱讀》

Netflix《許願吧，精靈》6大看點：宋慧喬仙氣登場、「神燈精靈」金宇彬夢回《繼承者們》、《黑暗榮耀》！與裴秀智上演爆笑「主僕羅曼史」

Netflix《許願吧，精靈》金宇彬、裴秀智宣傳海報

連假韓劇推薦片單5.《宇宙Marry Me？》10/10上線

連假檔期要追新劇的劇迷有劇可追啦！浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》在10/10上線，在台由Disney+獨播！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！

🍿《宇宙Marry Me？》線上看推薦

演員：崔宇植、庭沼珉(庭沼玟)

播出平台：Disney+獨家播出

播出時間： 每週五、六 （晚上10點30分更新）

集數：共12集

👉延伸閱讀》

崔宇植&庭沼珉浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》10/10上線！「假結婚+先婚後愛」展開守住新婚房大作戰｜播出平台、集數看這裡

《宇宙Marry Me？》崔宇植&庭沼珉(庭沼玟)海報

連假韓劇推薦片單6.《颱風商社》10/11上線

另一部新劇也即將在連假檔期上線！《颱風商社》將在10/11首播，在台則由Netflix獨家播出！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？

🍿《颱風商社》線上看推薦

演員：李俊昊、金敏荷

播出平台：Netflix獨家播出

播出時間：每週六日更新2集（晚上10點更新）

集數：共16集

《颱風商社》金敏荷、李俊昊海報

連假韓劇推薦片單7.《浪漫匿名者》10/16上線

想來點不一樣的，也推薦《浪漫匿名者》，該劇是日韓跨國劇集！《浪漫匿名者》改編2010年法國電影《愛情的完美配方》，由《我想吃掉你的胰臟》、《幽遊白書》導演月川翔執導，《宇宙之星》、《鄭家牧場》導演金志炫負責劇本，小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，是一部日韓合拍劇。劇情講述「無法觸碰他人」的男人和「無法直視他人」的女人之間的奇妙邂逅，通過巧克力的魔力漸漸克服心理障礙，展開一段細膩而療愈的美味愛情故事！小栗旬飾演知名糖果公司繼承人，「Le Sauveur」巧克力店店長，韓孝周飾演擁有卓越的巧克力料理天份，隱姓埋名擔任「Le Sauveur」幕後匿名巧克力師，一起展開美味甜蜜之旅吧！

Netflix《浪漫匿名者》韓孝周、小栗旬劇照

連假韓劇推薦片單8.《凶降喜訊》10/17上線

《凶降喜訊》為Netflix將在10/17上線的韓國電影！該片翻拍改編自「日本航空351號班機劫機事件」，並由洪慶、薛景求主演！故事講述有關「劫機」的故事！故事設定於1970年，講述了一群人決心不惜一切代價誓言將一架被劫持的飛機安全降落的任務，薛景求將在電影中飾演暗中進行解決劫機行動的神秘人物，每當需要解決問題時便神秘現身的「特工」。洪慶(紅炅)飾演參與這場秘密行動的空軍中尉，將為這個角色帶來既緊張又細膩的表現。柳昇範飾演中央情報部長，負責監督整個行動的政府官員，該片也會有不少日本演員參演！

Netflix《凶降喜訊》薛景求、洪慶海報

連假韓劇推薦片單9.《金部長的故事》10/25上線

《金部長的故事》也即將在10月底於Netflix上架！該劇改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。

《金部長的故事》柳承龍海報劇照

連假韓劇推薦片單10.《月亮在江邊流淌》11/8上線

奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》韓國10/31首播，台灣friDay影音11/8起獨家上線！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！

《月亮在江邊流淌》金世正、姜泰伍海報

以上就是連假追劇片單推薦，集結眾多剛完結劇集，以及即將上線的眾多新劇，祝大家連假不劇荒開心追劇！

