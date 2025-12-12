10部迪士尼電影「續集評價」大不同！《動物方城市2》爆好評，第8部卻「大毀完美人設」
【文／Beauty美人圈．Eve】《動物方城市2》上映後好評不斷，茱蒂與尼克的互動更讓觀眾忍不住露出姨母笑。要像《動物方城市2》這樣續集也獲好評很不容易呢！過去迪士尼有不少電影都曾推出續集，像是《玩具總動員》、《冰雪奇緣》、《腦筋急轉彎》評價都很好，但也有幾部續集被罵翻。以下10部迪士尼經典動畫電影續集評價！《動物方城市2》獲好評，第8部卻毀了完美人設！
迪士尼電影續集評價1：《動物方城市》
《動物方城市》在2016年上映，講述兔子女警茱蒂和一隻街頭行騙高手狐狸尼克，合作解開一樁肉食動物的失蹤案，並揭發其背後的陰謀。《動物方城市》受到全球觀眾的喜愛，片中以幽默方式將偏見與刻板印象融入劇情，動物角色們也都很引人入勝，更獲得了奧斯卡最佳動畫長片的肯定。
相隔9年，《動物方城市2》在今年上映，時間點設定在首部電影事件發生一周後，茱蒂與尼克雖然已正式成為警局搭檔，但截然不同的性格導致合作充滿摩擦。通常這種人氣電影的續集評價都不怎麼好，但《動物方城市2》卻廣受好評，不僅有許多致敬梗，劇情也跟首部曲一樣有大反轉，尼克更被封為「動物界理想型」，雖然官方稱尼克與茱蒂只是好夥伴，但大家都忍不住嗑起這對CP。
迪士尼電影續集評價2：《玩具總動員》
《玩具總動員》第一集在1995年上映，主角是在人類面前假裝沒有生命的玩具，側重於牛仔玩偶胡迪和太空人巴斯光年之間的關係，電影上線後掀起轟動，動畫技術上的革新和劇本的機智和複雜性都受到稱讚，即便已經過了30年，還是全球最受歡迎的IP之一，更名列影史百大動畫電影第7名。
目前《玩具總動員》總共出到第四集，每一集都維持高水準，尤其是《玩具總動員3》玩具們與安迪分別的場面讓觀眾哭到不行，掀起了空前絕後的續集好評，也成為影史上第一部票房超過10億美元的動畫。而最新的《玩具總動員5》預計在明年6月上映，描述新的小主人邦妮迷上了平板電腦，玩具們的地位受到威脅，與時俱進的劇情讓全球粉絲都超級期待。
迪士尼電影續集評價3：《冰雪奇緣》
《冰雪奇緣》改編自安徒生童話《冰雪女王》，視覺效果、劇本、主題、音樂和配音各方面表現皆十分優秀，甚至被認為是迪士尼復興以來最好的動畫片，主角艾莎跟安娜更成為全球小孩的偶像，片中歌曲《Let It Go》紅遍全世界，是1995年以來第一首進入《告示牌》百大單曲榜前十名的迪士尼音樂。《冰雪奇緣》也拿下奧斯卡、金球獎等國際大獎的最佳動畫長片。
2019年《冰雪奇緣2》上映，以第一部電影事件發生三年後為背景，講述了艾莎與安娜姊妹以及她們的同伴阿克、雪寶、小斯前往魔法森林，揭開艾莎魔法力量的起源故事。由於第一集實在太優秀，外界都覺得續集不如前作，但其實整體來說還是非常不錯，票房更是驚人，全球收入達到14.5億美元，連續三年蟬聯全球票房最高的動畫電影。
迪士尼電影續集評價4：《腦筋急轉彎》
《腦筋急轉彎》在2015年上映，故事圍繞在主角萊莉腦中的五種擬人化情緒展開，分別是樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚，講述萊莉和家人搬家到舊金山後適應新環境的過程和心理變化。極具創意的劇情讓電影上映後大獲好評，雖然對小朋友來說可能比較難理解，但大人們看了之後都非常有感，能輕易回想起自己青春年少時的不安與成長。
第二集則在2024年上映，故事延續萊莉及其腦中情緒的成長變化，講述萊莉踏入青春期後，新舊情緒的相識、磨合、理解、合作與心靈成長，除了原有的情緒，還加入阿焦、阿慕、阿羞、阿廢、念舊嬤等新情緒，能明顯看出萊莉從小女孩邁入青春期的不安與變化，與第一集相比毫不遜色。
迪士尼電影續集評價5：《超人特攻隊》
《超人特攻隊》是一部超級英雄冒險喜劇片，在2004年上映，講述一個超級英雄家庭在英雄活動被視為非法後，試圖過著平凡生活的故事，然而當一家之主超能先生捲入反派辛拉登的陰謀時，這個家庭不得不再度出手聯手拯救世界。此片是皮克斯第一部以人類角色為主的長片動畫，為此開發出多項新技術，以呈現更細緻的肌肉結構、服裝質感，以及逼真的皮膚與髮絲動畫，被認為是最偉大的超級英雄電影之一。
相隔14年後，《超人特攻隊2》在2018年上映，描述巴氏一家需在重新獲得公眾對超級英雄的信任，與他們的平凡家庭生活中獲得平衡，然而新的敵人「螢幕魔人」卻試圖讓公眾反對超級英雄再次合法化。第二集的評價也非常不錯，動畫技術、配音團隊、動作場面和配樂都很優秀，並創下動畫電影首日最高紀錄。
迪士尼電影續集評價6：《仙履奇緣》
《仙履奇緣》是迪士尼的始祖動畫之一，在1950年發行，當時才歷經第二次世界大戰，華特迪士尼製作公司瀕臨破產，但還是將散文童話《灰姑娘》改編成電影，獲得巨大的成功，扭轉工作室的命運。
其實《仙履奇緣》總共出了三集，第二集與第三集並沒有在電影院上映，而是直接以錄影帶的方式發行，雖然迴響不算大，但其中《仙履奇緣3：時間魔法》的評價相當好，仙杜瑞拉擺脫了既有的公主框架，展現出自己的性格，王子的形象也更加鮮活，而仙度瑞拉的壞姐姐安泰西亞在第二集愛上麵包師傅，在第三集中也有重要戲份，讓觀眾發現她其實很善良。
迪士尼電影續集評價7：《無敵破壞王》
《無敵破壞王》在2012年上映，描述一位大型電玩遊戲裡的反派角色，試圖改變自己當反派的命運而去當一位英雄，片中出現了許多著名遊戲公司的遊戲人物，包括瑪利歐系列、快打旋風系列，還有音速小子系列的角色，讓觀眾覺得相當有趣。電影上映後在票房與口碑上都獲得成功，並入圍了奧斯卡最佳動畫電影。
續作《無敵破壞王2：網路大暴走》在2018年上映，其中最有趣的是雲妮露誤闖迪士尼網站，結果14位迪士尼公主齊聚一堂，還用外界對迪士尼公主的刻板印象來自嘲，超級大彩蛋讓觀眾驚豔不已。依舊充滿創意的劇情及精美畫面讓第二集同樣獲得高評價，雖然還是有一些老掉牙的場景，不過瑕不掩瑜。
迪士尼電影續集評價8：《花木蘭》
《花木蘭》是一位名叫花木蘭的女子代父從軍的英雄故事，當時迪士尼派出多位藝術導師前往中國取材，電影在1998年上映後獲得大眾好評！尤其是對於動畫、劇情、人物設計和配樂讚不絕口。《花木蘭》呈現了女主的英勇，對於性別議題也沒有踩雷，即使是如今再回頭看，都依然節奏緊湊、讓人回味無窮！
7年後《花木蘭2》以錄影帶形式發行，敘述花木蘭和李翔將軍有一個任務，必須要護送皇帝的三個女兒至外族「契骨」的國家，和其王子們成親。《花木蘭2》評價很不好，與第一集相比，不論是劇情或精緻度都差一大截。花木蘭和李翔在第一集人設很完美，兩人都驍勇善戰，感情線含蓄卻很讓人回味。第二集暴露出主配角各種缺點，花木蘭還以為李翔死掉差點改嫁，超狗血劇情讓觀眾傻眼。
迪士尼電影續集評價9：《風中奇緣》
《風中奇緣》是迪士尼首次取材於真實歷史人物的故事，主角為印地安人公主寶嘉康蒂，描述她與英國探險家約翰史密斯相遇後的愛情故事，以及來自維吉尼亞公司的商人們踏上了印第安人的土地後，對原住民的生活所帶來的變化。雖然這部電影的風格比較嚴肅，但畫面及音樂都十分優秀，獲得很亮眼的票房。
續作《風中奇緣2：倫敦之旅》在3年後以錄影帶方式呈現，不過評價非常差，前作描繪了寶嘉康蒂與約翰史密斯的愛情故事，結果第二集男主角直接換人，讓看過前作的觀眾超級震驚。而《風中奇緣》還有一個令人詬病的問題，就是過於美化印地安人被殖民的歷史，真實的寶嘉康蒂遭遇十分悲慘，被迫遠嫁死時年僅22歲，她的族人更差點被殖民者滅族，迪士尼美化悲劇的行為在當時引發了不小的爭議。
迪士尼電影續集評價10：《小美人魚》
《小美人魚》改編自安徒生的作品《美人魚》，描述人魚公主愛麗兒因愛上一位人類王子，與女巫達成交易變成人類的故事。此片在1989年上映後獲得廣大好評，動畫、音樂和角色都備受讚譽，給予了迪士尼在1980年代初期，長篇動畫所遭受一連串的失敗與批評後重獲新生的機會，被視為迪士尼文藝復興的起始作。
與第一集相比，《小美人魚》的兩部續集表現都不盡理想，《小美人魚2：重返大海》是愛麗兒女兒美樂蒂的經歷，被認為悖離前作主題、特定橋段老調重彈。《小美人魚3：回到當初》則是愛麗兒遇到王子前的故事，不過劇情缺乏新意，反派角色也遠不如第一集的烏蘇拉有魅力，遭批評只是在消耗《小美人魚》的知名度。
