10部10週年陸劇推薦！《琅琊榜》《花千骨》經典神作，這部黑馬爆笑出圈





2015年是不少經典陸劇誕生的一年，如今2025年，這些作品已迎來10週年。當年不僅收視率屢創佳績，更奠定了演員們的地位，成為後來無數觀眾心中的神作。無論是權謀、仙俠、古裝宮廷，還是甜虐愛情劇，都有經典代表，以下就帶大家回顧「10部10週年必看推薦的陸劇」！

10週年陸劇推薦必看1.

《偽裝者》

圖片來源：weibo@偽裝者

胡歌、靳東、王凱、劉敏濤、王鷗主演的諜戰劇《偽裝者》，改編自張勇小說《諜戰上海灘》，講述「明台」、「明樓」、「明鏡」明家三兄弟在動盪時局中各自隱身敵營，守護家國的故事。劇情緊湊、氛圍張力十足，被譽為陸劇諜戰劇的高峰。當年收視與口碑雙贏，胡歌與王凱更憑此劇圈粉無數，網友至今仍表示：「這部劇10年後再看，依舊熱血澎湃，細節耐人尋味！」

10週年陸劇推薦必看2.

《琅琊榜》

圖片來源：weibo@琅琊榜

胡歌、王凱、劉濤主演的《琅琊榜》，改編自海宴小說，講述麒麟才子「梅長蘇」隱忍復仇、平反冤案並輔佐新君的傳奇。該劇融合權謀、兄弟情、家國情懷，劇情張力十足，人物情感細膩，被譽為「古裝正劇的巔峰」。10年前播出時引爆話題，豆瓣高達9分，截至今日依然觀眾心中無可取代的經典。網友評論：「每一集都像看史詩巨作，演員演技在線！」

10週年陸劇推薦必看3.

《花千骨》

圖片來源：weibo@花千骨

趙麗穎、霍建華主演的仙俠虐戀《花千骨》，改編自fresh果果小說《仙俠奇緣之花千骨》，講述少女「花千骨」與「白子畫」師徒虐心愛戀，開啟玄幻仙俠熱潮。當年收視率爆棚，創下各平台榜單第一，趙麗穎更因此晉升一線花旦，霍建華成為「國民師父」。劇中愛而不得的虐戀讓觀眾哭到心碎，網友直呼：「這部劇是我的仙俠入坑之作，每次重刷都還是淚流滿面！」

10週年陸劇推薦必看4.

《羋月傳》

圖片來源：weibo@羋月傳

孫儷、劉濤、黃軒主演的《羋月傳》，改編自蔣勝男小說《秦宣太后》，由《甄嬛傳》原班人馬打造，講述中國歷史上第一位被稱為太后「羋月」波瀾壯闊的傳奇一生。孫儷再展霸氣演技，詮釋從少女到權力核心的心路轉變。劇情大氣恢弘，服化道考究，被觀眾稱為「史詩級古裝」，更獲得電視劇優秀作品等大獎。網友讚：「孫儷的每個眼神都蘊含權謀，這部劇的張力令人震撼！」

10週年陸劇推薦必看5.

《何以笙簫默》

圖片來源：weibo@何以笙簫默

鍾漢良、唐嫣主演的都市愛情劇《何以笙簫默》，改編自顧漫小說，講述「何以琛」與「趙默笙」從大學到出社會、跨越七年誤會後的重逢與執著守候。百度指數超過230萬，微博話題閱讀量超30億，均創下新紀錄。當年該劇一開播就引爆少女心，被稱為「純愛天花板」。鍾漢良的深情形象成為經典男神代表，唐嫣的甜美氣質也令人難忘。網友表示：「這部劇的台詞和氛圍，讓人重新相信愛情。」

10週年陸劇推薦必看6.

《少年四大名捕》

圖片來源：weibo@少年四大名捕

張翰、陳偉霆、楊洋、何晟銘主演的《少年四大名捕》，改編自溫瑞安小說《四大名捕》，以「冷血」、「無情」、「追命」、「鐵手」四位少俠守護江湖正義為主線，為護衛京城，與「安世耿」展開殊死較量。劇情融合武俠、奇幻與熱血元素，雖評價兩極，但人氣極高，成功捧紅楊洋、陳偉霆等新生代男神。這部劇滿滿青春回憶，當年四大男神同框真的養眼！

10週年陸劇推薦必看7.

《無心法師》

圖片來源：weibo@無心法師

韓東君、金晨、陳瑤、張若昀主演的《無心法師》，改編自尼羅同名作品，講述不老不死的法師「無心」與逃婚離家出走的少女「月牙」相遇，展開一段跨越人鬼的淒美愛戀。憑藉新穎題材、細膩氛圍和精緻特效，開啟網劇精品化風潮，截至去年已經獲得20億網路播放量，後續還推出兩部續作。劇中「無牙夫婦」成為經典螢幕CP，網友評價：「當年追得心碎，現在重溫依舊心動。」

10週年陸劇推薦必看8.

《太子妃升職記》

圖片來源：weibo@太子妃升職記

張天愛、盛一倫主演的穿越喜劇《太子妃升職記》，改編自鮮橙XC同名小說，憑藉腦洞大開的劇情與大膽台詞爆紅網絡。講述花花公子「張鵬」穿越到了古代太子妃「張芃芃」的身上，從太子妃一路順利地升職為太后的故事。雖製作簡陋，但因其無厘頭風格和主演顏值圈粉無數，上線48小時播放量即突破1000萬，被網友稱為「網劇黑馬之作」，笑點與顏值撐起了整部劇，十年後仍是網劇神話！

10週年陸劇推薦必看9.

《盜墓筆記》

圖片來源：weibo@盜墓筆記

李易峰、唐嫣、楊洋、劉天佐、張智堯、魏巍主演的《盜墓筆記》，改編自南派三叔小說，講述「吳邪」、「張起靈」等一行人前往七星魯王宮對抗敵對勢力保護國家寶物。先導集正式上線22小時點擊量破億，成爲有史以來最快破億網劇，創下網劇首播最高紀錄。雖劇情改編引發爭議，但依舊憑藉原著粉與主演人氣掀起收視狂潮。網友表示：「雖然吐槽多，但它是盜墓劇的開端，青春回憶無價。」

10週年陸劇推薦必看10.

《千金女賊》

圖片來源：weibo@千金女賊

唐嫣、劉愷威、楊蓉、楊祐寧主演的《千金女賊》，由陳玉珊執導，以1930年的上海租界為背景，講述亂世中「蔣心」和「杜小寒」真假千金錯換命運，真蔣心意外變成白幫幫主「白正擎」女人的民國故事。劇情融合愛情、家族恩怨與時代背景，緊湊又虐心。該劇雖評價褒貶不一，但當年收視極佳，網友回顧：「劇情狗血卻好上頭，唐嫣美貌讓人看不膩！」

圖片來源：weibo@他來了請閉眼

除了以上10部，2015年還有多部經典陸劇同樣值得回顧，像是《他來了，請閉眼》、《活色生香》、《相愛穿梭千年》、《錦繡緣華麗冒險》、《旋風少女》等，都在觀眾當年留下深刻印象，哪一部是大家心目中的經典之作呢？

