10間越南質感住宿推薦！自帶滑水道的秘境飯店、私人Villa漂浮早餐、頂樓環形泳池享受零死角美景 | BAZAAR

10間越南質感住宿推薦！自帶滑水道的秘境飯店、私人Villa漂浮早餐、頂樓環形泳池享受零死角美景
夏天除了想到去泰國旅遊，越南也是就近不錯的選擇。越南由於殖民文化形成獨特的人文薈萃，近年來越來越多飯店品牌結合濃厚文化底蘊和自然環境，打造許多引起高度討論的絕美住宿！此篇精選「10間越南質感飯店」推薦，包含河內、會安、胡志明、峴港到富國島，華麗宮廷、歐式學院、海島度假到奢華秘境，各種風格任你挑選！
越南飯店推薦1：The Mansion Hội An
PHOTO CREDIT: IG@themansionhoian
女孩們到越南一定要住住看會安私人泳池Villa，打開落地窗就能在躺椅享受午後的暖陽，還有豐盛的漂浮早午餐，絕對可以拍出許多美照！搭配一旁的竹籐傢俱、綠意植栽，彷彿來到海島國家一樣，充滿度假風情。
PHOTO CREDIT: IG@themansionhoian
地址：170 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 51000越南
電話：+84 708 724 724
越南飯店推薦2：JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa
PHOTO CREDIT: IG@jwmarriottphuquoc
「全球最美的萬豪酒店」就在越南富國島！前身是法國貴族學校，改建後依然保留校園風格，又不失飯店的高級奢華感，歐式氛圍讓人耳目一新，住宿的同時也是一場陶冶身心的藝術文化之旅，此生必打卡！
PHOTO CREDIT: IG@jwmarriottphuquoc
地址：Khem beach, An Thoi ward, Phu Quoc City, Kien Giang province, Vietnam
電話：+84 277 3779 999
越南飯店推薦3：Amanoi安縵諾怡
PHOTO CREDIT: IG@amanoi
世界知名「Aman安縵酒店」集團旗下的Amanoi安縵諾怡就位在國家公園內，鄰近最美海岸線永熙灣，現代設計融合越南傳統風情，簡約不失大氣的木質裝修，保留集團一貫的風格打造遺世獨立的奢華體驗，絕美景致永生難忘。
PHOTO CREDIT: IG@amanoi
地址：Vinh Hy village Vinh, Hai commune, Ninh Hải, Ninh Thuận, 越南
電話：+84 259 3770 777
越南飯店推薦4：Fusion Suites Sài Gòn
PHOTO CREDIT: IG@fusionsuitessaigon
越南高質感的原木風旅店Fusion Suites Sài Gòn，整間的設計理念以經典的木質調為主，入住時格外寧靜宜人，陽光灑進大面落地窗採光十足，擁有絕佳視野。除了空間寬敞舒適，自助早餐選擇也很多元，還有道地越南河粉，飯店離市區也不遠，交通相當便利！
PHOTO CREDIT: IG@fusionsuitessaigon
有些房型還配有夢幻漂浮浴缸，消除旅遊一整天的疲憊！
PHOTO CREDIT: IG@fusionsuitessaigon
地址：3-5, Đ. Sương Nguyệt Anh, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000越南
電話：+84 28 3925 7257
越南飯店推薦5：Six Senses Ninh Van Bay
PHOTO CREDIT: IG@sixsensesninhvanbay
自帶滑水道的秘境飯店Six Senses Ninh Van Bay美到令人屏息！六善是世界知名連鎖高級飯店，Six Senses Ninh Van Bay結合當地原生態風貌，比起其他飯店多了分野性、自然，有岩石屋和山坡別墅可以選擇，入住後還可以體驗多項水上活動，療癒的Spa更是不能錯過！
PHOTO CREDIT: IG@sixsensesninhvanbay
地址：Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa, 越南
電話：+84 258 3524 268
越南飯店推薦6：La Vela Saigon Hotel
PHOTO CREDIT: IG@lavelasaigonhotel
坐擁越南市景的無邊際泳池La Vela，是胡志明市小有名氣的質感住宿，頂樓擁有巨大豪華環形泳池，讓住客零死角欣賞絕美夕陽。更方便的是距離機場很近，離超熱門的打卡點「粉紅教堂」走路不用10分鐘，絕對是越南旅遊的高性價比住宿首選之一！
PHOTO CREDIT: IG@lavelasaigonhotel
地址：280 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南
電話：+84 28 3622 2280
越南飯店推薦7：InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
PHOTO CREDIT: IG@intercontinentaldanang
峴港洲際陽光半島度假酒店最出名的莫過於可以欣賞無敵夕陽的斗笠座位區，就在酒店裡的景觀餐廳Citron，提供越南、地中海料理，當然還有奢華下午茶組合，看著夕陽美景放空屬實療癒，快來打卡夢幻下午茶！
PHOTO CREDIT: IG@intercontinentaldanang
地址：Thọ Quang, Hải Châu District, Da Nang 550000越南
電話：+84 236 3938 888
越南飯店推薦8：Hilton Garden Inn Da Nang
PHOTO CREDIT: IG@hiltongardeninndanang
2023新開幕的希爾頓花園酒店插旗越南峴港，客房望出去就是美溪海灘的無敵景致，離機場車程只要15分鐘，會安古鎮、山茶半島、古都順化等知名景點都能輕鬆往返！
PHOTO CREDIT: IG@hiltongardeninndanang
地址：96 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000越南
電話：+84 236 3780 000
越南飯店推薦9：Capella Hanoi
PHOTO CREDIT: IG@capellahanoi
越南最華麗的飯店Capella Hanoi由著名設計師Bill Bensley親手操刀，將典雅宮廷風的極致美學發揮到極致，各個空間都融合和歌劇院元素，散發濃厚的藝術氣息，從裡到外都很好拍。
PHOTO CREDIT: IG@capellahanoi
地址：11 P. Lê Phụng Hiểu, French Quarter, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南
電話：+84 24 3987 8888
越南飯店推薦10：Bach Suites Saigon
PHOTO CREDIT: IG@bachsuitessaigon
小香風的高CP值旅店Bach Suites Saigon，位於市中心的Bach Suites，地理位置優越，極簡底片的客房風格非常有設計感，還有小廚房既實用又便利。頂樓有露天泳池和健身房可以使用，除此之外，住客每天還可以享用免費的下午茶！
PHOTO CREDIT: IG@bachsuitessaigon
地址：10A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南
電話：+84 28 3891 9999
