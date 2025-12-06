「10隻帝王蟹」趴趴走全場看呆！竹北人行道變身「香蟹大道」 真相曝光

竹北人行道昨出現許多帝王蟹，讓網友笑說「不愧是高收入族群的地盤，連流浪動物身價都特別高」。翻攝Threads@sailing_house_hu



新竹縣竹北市著名地標「江海大樓」昨（12/5）出現奇景，人行道上竟有滿地帝王蟹爬行，網友直呼「竹北已經富到這種程度了」、「竹北不愧是高收入族群的地盤，連流浪動物身價都特別高」，笑稱根本是「香蟹大道」。

有網友在Threads發文，自己經過江海大樓時，看到地面上有超多帝王蟹，每隻都生龍活虎，走在路上還差點被夾到，打趣地說「剛剛有海嘯嗎」？其他網友看了則說：「新竹人想吃帝王蟹是地上隨便抓就有了嗎 我以為你們地上只有貢丸」、「這在竹北沒什麼，這是竹科人的寵物」、「這算一種香蟹大道嗎？」、「大家都只想著抓回去吃，只有我想認養給他洗個熱水澡嗎」。

廣告 廣告

據了解，這是江海大樓某企業客戶為了要感謝員工，送上的年終大禮，在人行道展示完後就會交給廚師料理。

更多太報報導

不只宜蘭警車禍！相隔1小時...台北警察「幫蕭美琴清道」撞斷手 影片曝光

廉世彬被爆遭韓籍經紀人性騷！韓方確定不續約 台灣公司回應了

Netflix併華納兄弟將成媒體怪獸？美國跨黨派議員齊聲批「惡夢」