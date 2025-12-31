10項全國體育競賽榮獲前3名埔里鎮長廖志城開心頒發獎金鼓勵選手與教練 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】埔里囝仔讚啦！南投縣埔里鎮學子今年參加全國運動競賽，總計10項勇奪全國前3名，其中女壘、女子棒球、射箭、角力及籃球合計拿下6座冠軍，團體競賽方面埔里國中女壘隊今年達成2連霸，更在6年內5度封后；個人賽宏仁國中吳聖元榮獲2025年全國中等學校運動會角力冠軍、大成國中余祐恩也榮獲全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽複合弓個人對抗賽冠軍，成績耀眼，鎮長廖志城特別頒發獎金近40萬元，獎勵118位優秀選手及指導老師、教練，期許持續精進為埔里爭光。

埔里鎮公所自2023年起固定獎勵參加全國競賽榮獲前3名的優秀選手，也同樣表揚指導有功的教師及教練，感謝他們為埔里爭光，個人賽第1名獎金5000元、第2名3000元、第3名2000元；團體賽第1名4000元、第2名2400元、第3名1600元，今年計有10項全國運動競賽獲得前3名，總計118位選手、教師與教練。

埔里學子有6項全國賽第1名，團體競賽分別為2025理事長盃全國壘球錦標賽高中女子組埔里高工、113學年度中小學女子壘球聯賽埔里國中、113學年度學生棒球運動聯賽國中軟式女子組埔里國中、全國國民小學籃球夏季聯賽南光國小；個人賽則有全國中等學校運動會角力國男組希羅式第1）宏仁國中吳聖元、全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽複合弓國中男子組個人對抗賽大成國中余祐恩。

埔里國中女壘隊則是在中小學女壘聯賽完成2連霸，同時6年內的第5冠，歷屆賽事更拿下17座冠軍，堪稱是全台國中女壘霸主；宏仁國中吳聖元勤練角力競技，除在全中運拿下角力金牌，其他113學年度也有3項賽事奪冠；大成國中則是埔里發展射箭的重點學校，余祐恩自律性佳，不論學業及射箭練習時都能保持高度專注，這次的全國賽順利斬獲個人賽首面金牌。

還有埔里國中男籃隊近幾年在競爭激烈的國中籃球聯賽甲級男生組表現不俗，實力在全國已成不容忽視的勁旅，113學年度聯賽則是勇闖4強，最終拿下全國第3名；埔里高工洪沙宣則獲114年全國青年盃游泳錦標賽女子組高中50公尺蝶式第2名，也是鎮內少有的游泳全國賽佳績。

鎮公所今（31）日上午10時於3樓大禮堂表揚118位優秀選手及指導教師、教練，鎮長廖志城親自頒發近40萬元獎金，議員陳宜君、鎮民代表詹文平等人也到場祝賀選手，並感謝指導老師、教練的辛勞；廖志城表示，選手投入訓練的時間長，老師、教練的要求也非常嚴格，大家可說是吃盡苦頭，才能享受競賽佳績的果實，成為「埔里之光」及「南投之光」；上任後大幅提升鎮內社會福利，持續加碼補助鎮內學校、社團赴外參加競賽或活動，至今年底公所總計補助逾500萬元，對於難度更高的全國賽，榮獲前3名的選手以及指導教師、教練，2023年起公所正式編列預算頒發獎金鼓勵，今年選手在女壘、游泳、射箭、男籃、角力、跆拳道、女子棒球等都有精彩表現與傲人成績，期許埔里學子持續多元發展，在不同領域為埔里與國家爭光。

議員陳宜君也強調，選手的好成績是用汗水與淚水換來的，尤其許多人看不到選手訓練過程中的辛苦，要特別感謝鎮公所重視並肯定選手，給師生最大的鼓勵，孩子們更需要被看見，也謝謝家長們長期的陪伴支持，希望孩子們繼續努力，為埔里爭光。

埔里國中校長陳清濱代表獲獎學校感謝公所能夠編列預算獎勵表現優秀的同學，近幾年的競賽成績也愈來愈好，選手付出心血刻苦訓練，指導老師、教練更是強力後盾，尤其赴外比賽，教練對選手指導不能鬆懈，選手面臨的大小事也要一手包辦，真的非常辛苦，選手與教練都值得被看見與鼓勵。（圖／記者石振賢攝）