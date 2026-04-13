10項利多 府批政治操作傷害產業

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針對大陸國台辦日前公布對台10項利多措施，國安局長蔡明彥13日表示，此次中共與台灣在野黨互動，背後具有戰略、政治及經濟三個層面的目的，並指相關作為亦帶有影響台灣選舉的意圖。（陳君瑋攝）

大陸中央台辦12日宣布對台10項利多，國民黨主席鄭麗文指示成立工作小組與對岸對接。總統府發言人郭雅慧昨（13）日強調，中國常態性把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民造成傷害，若真有誠意進行兩岸交流，希望回到既有管道上，與我方政府主管機關正式協商。

郭雅慧表示，我方一向支持兩岸健康有序交流，前提是希望在國家安全、國民及產業利益上都要能夠兼顧。中國過去常態性把兩岸交流作為工具，在政治操作上關關停停、隨時調整且選擇性開放，此做法對我國產業結構、對農漁民造成一定程度的傷害。

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她強調，如果真的有誠意進行兩岸交流，「我們會希望回到既有管道上面，跟我方政府主管機關做正式協商，這才是兩岸未來發展能夠健康有序前進的最好方法」。

國安局長蔡明彥昨分析，這次中共與台灣在野黨交往，目的主要有3個層面；首先是戰略層面，透過強調台海的和跟戰是北京具有主導權，「北京說了算」，排除外力介入台海情勢，同時操作在野黨呼應北京立場，增加北京在「川習會」處理涉台議題的籌碼。

第二，政治層面目的是不斷推宣「中華民族偉大復興、兩岸制度性和平」，將台灣引導至一中框架政治設定。

第三則是經濟上宣傳中共「十五五規畫」，希望台商增加對岸投資、助益中國經濟發展，弱化台灣與全球「非紅供應鏈」的參與及合作，並釋出惠台措施，增加台灣對中國市場的依賴。

他認為，要推動兩岸交流或經貿交往，還是必須跟（我方）中央政府接觸，政府才能評估、規畫並推動相關交流，而非透過政黨交流私相授受，「所以還是希望後續的討論應由政府主導」。

國民黨副主席張榮恭則表示，無論是「鄭習會」或後續提出的對台10項利多，民進黨政府目前反應偏向負面，但既然對岸已表達善意，台灣方面也應以善意回應，國民黨可扮演橋梁角色，透過積極表態與互動，為後續推動創造空間。