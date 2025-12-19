10顆包餡湯圓配紅豆湯血糖狂飆400 營養師：4顆包餡湯圓相當1碗飯熱量
台中一名55歲糖尿病友王先生，上週突然出現嘴乾、疲勞、視力模糊症狀，嚇得求助醫師，抽血檢查發現飯後血糖竟飆破了400 mg/dl，醫師問診追查原因，原來是貪嘴一口氣吃了10顆包餡的芝麻跟花生湯圓，最後還意猶未盡喝了1碗紅豆湯，導致血糖急速升高！
衛生福利部臺中醫院內分泌新陳代謝科林建良醫師表示，患者平在家監測血糖都控制良好，糖化血色素（HbA1c）也一直控制在 7% 以下，這次因為吃湯圓數量失控，才出現容易疲勞，視力模糊，嘴巴乾，小便多等血糖急性升高症狀，經過緊急注射胰島素治療，七天後血糖恢復正常，身體不適症狀也消失。
林建良醫師指出，湯圓主要由糯米製成，升糖指數高，容易導致血糖快速飆升，對糖尿病患者來說應該要「適量」食用，尤其大家最喜歡的芝麻、花生湯圓屬於高油高糖，包肉鹹湯圓則是高鈉，都需注意適量食用並聰明搭配，例如以湯圓取代米飯熱量，並多吃蔬菜，搭配無糖茶或豆漿，餐後適度活動，都可有效幫助穩定血糖。
「4顆包餡湯圓相當1碗飯熱量！」，臺中醫院營養室胡慈恩營養師說明，甜湯圓因時常搭配糖水作為基底，一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，建議以無糖豆漿取代糖水，「以增加蛋白質的攝取，達到均衡飲食的概念」；鹹湯圓因內餡包含鮮肉與油脂，雖含有蛋白質，相較甜湯圓較為均衡，但仍需注意湯圓的數量，避免澱粉攝取過量，她並鼓勵鹹湯圓可加入蔬菜一起烹煮，增加纖維質攝取，讓營養更均衡。
值得注意的是，胡慈恩營養師提醒「湯圓的湯不建議全部喝完」，她說，甜湯圓的湯含糖量高，鮮肉湯圓的湯因含較多油脂與鈉，所以建議冬至吃湯圓為主，湯品酌量攝取，避免過度熱量與鈉攝取影響健康。（張文祿報導）
