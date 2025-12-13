10高顏值女神都在這！安心亞守候温昇豪「有底線的堅持」

安心亞飾演醫美診所護理師兼業務總監「蘇菲」。（六魚文創提供）

台劇「高顏值女神」最齊全的一部，從安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君，到林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等風格各異的女性角色輪番登場，戲裡戲外皆是焦點，性感女星成語蕎也驚喜客串，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

安心亞飾演温昇豪紅粉知己，她形容對浩宇的喜歡是一種「有底線的堅持」，因此能在曖昧與距離間始終包容對方，也默默為他付出，兩人也為了手術戲練出好默契，「温昇豪手伸出來，我就知道要把刀放上去。」

成語蕎將在《整形過後》中客串登場，短短篇幅卻話題滿滿。她笑說，拍攝當天完全把自己帶入「仍深愛男主角（指温昇豪）的前女友」狀態，她形容那一瞬間是「戲裡情緒滿到溢出來的後座力」。

林育品（阿喜）飾演酒店菜鳥的單親媽媽。（六魚文創提供）

談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，成語蕎也坦言身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」她認為持續運動、自律生活才是最穩定的底氣，「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常。」最後她溫柔地說：「最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己。」

雖然《整形過後》以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言：「其實這部戲真正的核心是女性。」劇中，張榕容與安心亞代表兩種截然不同、卻同樣堅強獨立的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想，也在情感上成為江浩宇最重要的提醒與支撐；潘儀君則以診所院長的高度，為診所把關專業與價值。

此外，劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，在劉瑞琪選擇忠於自我、勇敢成為自己的過程中，曹蘭所給予的無形支持，更成為全劇最動人的力量之一；而「瓊瑤女神」趙永馨詮釋的初戀心動，也讓江浩宇重新反思真正的愛情。温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓江浩宇一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。

《整形過後》13日晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

