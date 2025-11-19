10點做到4點！普吉島情侶「激情好幾晚」…鄰居被吵到報警：像故意放給全社區聽

普吉島一對情侶每晚性行為的噪音讓附近鄰居不堪其擾。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

泰國普吉島（Phuket）一處社區近日發生嚴重噪音擾民事件，一對外籍情侶每晚自晚間10時起至隔日凌晨4時都在「大聲行房」，而且自入住後就持續多晚都在發生性行為，讓鄰居完全無法入睡，逼得當地居民無奈之下只能向當地行政單位求助，並要求政府介入處理。

根據《普吉安達曼新聞社》（Phuket Andaman News）報導，多名住戶向地方政府反映，當地一處民宅的外籍男子與其女性伴侶每晚都發出巨大呻吟聲，從深夜發生性行為持續至清晨，更稱聲音之大「就像故意放給全社區聽」，嚴重影響整個村落的睡眠品質。對此，普吉府市政官員13日也前往該住宅了解情況。

官員抵達現場時，只見一名中年外籍男子出面與調查人員交談，並承認製造噪音一事，也透露警方此前已對他提出過警告，但他沒有想到鄰居會再度提出投訴。男子向官員表示，自己是一名足球運動員，幾乎每天都在訓練與參加比賽，體能狀況非常好，「導致性精力旺盛得有點過頭」，經調查人員當場再次對警告後，男子也表示願意配合改善，並承諾會盡量降低聲響，事後還親自向鄰居們道歉。

報導指出，這並非普吉島今（2025）年首次出現外籍旅客發生性行為導致的噪音問題，普吉島芭東（Patong）地區今年4月就有過一對外籍情侶在住處「大聲性行為」的民怨投訴。鄰居表示，這對情侶不僅性行為聲音極大，甚至拉開窗簾當眾發生性行為，還曾在陽台上邊進行邊尖叫，逼得附近鄰居忍受4晚後，最終因嚴重睡眠不足而決定報警。

另一起類似事件則發生於曼谷娜娜區（Nana），當地住戶指控部分房東違規將房間租給外籍遊客或移工，這些外籍人士每日製造巨大噪音，甚至疑似在公寓內經營性交易。由於多位不明人士都經常輕易進出大樓，住戶對安全極度憂心，為此已向警方與相關政府單位提出檢舉。



