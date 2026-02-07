10鼠大嗑「豬肉全家餐」畫面曝光⋯她見1幕崩潰：噁吐！屏縣衛生局出手

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

大約10隻老鼠在豬肉攤上大啖美食，目擊者去年6月拍下這段畫面直呼：噁吐。（圖／翻攝自Threads @tomie_81）

米奇吃尾牙！屏東某蔬果市場外的豬肉攤，被網友拍下大約10隻老鼠爬上攤位啃食，刷一排狂嗑大餐，這些豬肉最後仍然被老闆吊起來繼續賣，原PO表示：「真的會吐死」；畫面曝光後在網路上引起熱議，豬肉攤老闆表示，上工時已沒看到老鼠，菜市場本來就很多鼠輩流竄，自己則是每天清洗攤位。屏東縣衛生局獲報後，已經派員前往調查。

網友看到刷一排米奇狂嗑豬肉畫面傻眼：這是在吃尾牙嗎。（圖／翻攝自Threads @tomie_81）

網友在《Threads》上PO出影片，準備要販售的豬肉擺在攤位上，老鼠排排站狂啃，大約10隻米奇呼朋引伴相約一起大啖美食，但這畫面看在目擊者眼中頭皮發麻，後來甚至看到老闆出現將這些豬肉吊上販售，不知情民眾恐已「與鼠共食」同一塊肉。

豬肉攤老闆無奈表示，自己準備做生意時，已經沒有看到老鼠，攤位每日都會清潔。（圖／記者朱俊傑攝影）

據了解，原PO於去年6月拍下這段畫面，影片流出後引起網友熱議，「剛看到的時候覺得很噁，再多看幾秒之後忽然覺得有點溫馨」、「全家餐」、「他們是在吃把費嗎」、「這題很難解，台灣很大部分豬肉都是這麼運送這樣擺的」。

食品藥物管理科科長陳彥任表示，獲報後已經派員前往稽查。（圖／記者朱俊傑攝影）

對此，豬肉攤老闆表示，上工時就沒看到老鼠，自己每天都會清潔攤位，不過菜市場都是貓、狗、老鼠很多，語氣中摻雜著無奈。屏東縣衛生局接獲通報後，立即派員至現場行政調查，如違規事證明確，依同法第44條規定命業者限期改正，屆期不改正，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

