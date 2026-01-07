10 分鐘看完！2026 上半年蘋果 12 款新品預測：Mac、iPad、iPhone 哪些會大改？哪些這次千萬不要買！

2026 新年快樂！又來到全新的一年，去年蘋果推出超多產品，像是 M5 iPad Pro、M3 晶片 iPad Air 、還有 iPhone 17 系列、全新的 iPhone Air....等等，你買了哪些呢？ 如果這些都不喜歡，沒關係！今年上半年蘋果預計將有高達 12 款新產品接力登場，從搭載 M5 晶片的 Mac 到睽違多年未更新的專業顯示器，但別說我沒提醒你，這時間點有些東西千萬不要搶快入手，一入手可能就哭哭了，為什麼呢？影片會告訴你，一起來看看 2026 上半年 蘋果新品預測 總整理吧！

蘋果迷必看！ 2026 上半年 12 款 蘋果新品預測 有哪些？

2026 年才剛開始，我知道很多人準備要領年終、紅包，口袋裡的獎金早就已經蠢蠢欲動，可能已經打開官網準備要下單新手機或是新電腦了對吧？但我今天一定要先跳出來，幫大家擋住那一隻正要點下「結帳」的手。

為什麼？因為根據我們目前掌握到的最新情報，2026 年上半年蘋果預計會有一場產品線大更新。

所以，如果你最近剛好有換機的念頭，或是想讓家裡的 Apple 生態系更完整，在這裡誠心地建議你：先忍忍，再等一下！ 看完影片之後，再把你的每一分錢都能花在真正的「真香」選擇上。

影片連結：https://youtu.be/DpZtGZmShxo

